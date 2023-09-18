鴛鴦車手銀樓取金項鍊 「第三方詐騙手段」1事露餡

警方發現楊男是詐騙集團車手。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/18 23:45

〔記者王冠仁／台北報導〕某詐騙集團成員假裝成買家，跑到台北市一家銀樓假裝要購買價值46萬多元的兩條金項鍊，還請銀樓提供匯款帳戶；不久後該詐團用假投資手段，騙被害民眾匯款到銀樓帳戶，再派楊姓男子與黃姓女友當車手，前往拿取金項鍊。幸虧銀樓業者發現異狀，研判遇上「第三方詐騙」手段而報警，警方順利逮捕楊與黃2嫌。

警方調查，某詐騙集團派人假扮成買家，前往台北市大同區一家銀樓假裝要購買價值46萬2300元的兩條金項鍊，同時還騙店家要以匯款方式結帳，跟店家索取匯款帳戶，還說屆時匯款完成後會另外派人來拿。

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不久後，銀樓業者發現帳戶內陸續匯入4筆款項，金額雖然相符，但店家警覺性高，認為一般人不會拆成4筆匯款，察覺有異。

詐騙集團隨後又派出27歲楊姓男子與其24歲黃姓女友當車手，交代他們前往該銀樓拿取金項鍊。楊、黃從高雄搭高鐵前來台北，再搭計程車前往銀樓要拿金項鍊時，店家詢問相關細節他們卻答不出來，店家察覺匯款來源可疑、恐怕遇上第三方詐騙手段，通報轄區警方。

轄區警方趕到後，進一步查出其中1筆匯入銀樓帳戶的款項，是來自一名誤信假投資詐騙手段的被害民眾。警方因此認定楊、黃兩人是車手，更進一步在楊身上起出3萬2千多元，楊也交代不清。

警方說，楊、黃最後被依詐騙罪嫌送辦，警方也將通知其餘匯款的3名被害人到案釐清，再進一步追查幕後的詐騙集團。警方呼籲，假買賣真詐財是常見之詐騙手法，詐騙集團常假裝購買高單價商品要求民眾依指示匯款，遇有類似狀況，務必冷靜並撥打110或165反詐騙專線求證，以免血汗錢落入詐騙集團口袋。

楊男搭計程車前往銀樓。（記者王冠仁翻攝）

警方將楊男與黃女送辦。（記者王冠仁翻攝）

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