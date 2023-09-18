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獨家》高雄夫妻雙屍命案複驗中13刀 致命傷分別胸、腹2處

高雄夫妻雙屍命案今複驗上修中刀數13刀，致命傷分別胸、腹2處，鑑識人員帶著微物證據入寄棺室，檢察官說明死者身上有穿刺和切割傷口。（記者黃良傑攝）

高雄夫妻雙屍命案今複驗上修中刀數13刀，致命傷分別胸、腹2處，鑑識人員帶著微物證據入寄棺室，檢察官說明死者身上有穿刺和切割傷口。（記者黃良傑攝）

2023/09/18 18:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄夫妻遭冷血鄰居殺害雙屍命案，檢察官今天複驗長達8個小時，確定夫妻2人致命傷分別在胸部和腹部穿刺，刀傷也上修至共13刀，死者羅男身中8刀，羅妻蔡女也被刺5刀，檢察官表示，2位死者身上有穿刺傷和切割傷，究竟是什麼東西造成，仍需進一步比對、鑑定，目前尚未確定。

63歲吳男兇殘殺害鄰居夫妻奪2命，今天上午進行複驗，死者羅男的父親和羅妻蔡女的胞兄到場，家屬神情憔悴哀戚，不發一語，隨檢警步入寄棺室，複驗自上午9點30分開始，一直到下午5點30分完成。

檢察官表示，2位死者身上有穿刺傷和切割傷，究竟是哪一種刀刃造成，仍待進一步比對，因為目前複驗仍未有進一步結果，也無法告訴家屬太多，今天複驗主要欲了解死因為何。據了解，複驗主要比對死者穿刺傷部分，是否與警方在萬大橋河床撈獲的水果刀吻合。

據法醫複驗檢視夫妻身上所中刀傷，死者羅男身中至少8刀主傷，其中1刀穿刺傷深及肋骨，應是致命傷，羅妻也身中5刀，腹部1刀深及臟器，出手十分兇殘，比初驗時羅男7刀、羅妻4刀多，家屬認為冷血鄰居預謀且故意殺人，檢方將對此部分疑點釐清、調查。

高雄夫妻雙屍命案今複驗上修中刀數13刀，致命傷分別胸、腹2處，鑑識人員帶著微物證據入寄棺室，檢察官說明死者身上有穿刺和切割傷口。（記者黃良傑翻攝）

高雄夫妻雙屍命案今複驗上修中刀數13刀，致命傷分別胸、腹2處，鑑識人員帶著微物證據入寄棺室，檢察官說明死者身上有穿刺和切割傷口。（記者黃良傑翻攝）

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