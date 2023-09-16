爸爸媽媽被殺了…鄰嫌樓上吵 砍死夫妻

吳龍滿疑似不滿樓上吵，上樓砍死砍死夫妻，行凶後騎車逃逸，在屏東落網。（記者許麗娟攝）

2023/09/16 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區昨天驚傳砍死鄰居雙屍命案，死者是卅五歲羅男及其卅六歲妻子，凶嫌是住樓下的六十三歲男子吳龍滿，吳疑似不滿樓上長期發出噪音，竟直接上樓行凶，目睹父母慘遭殺害的兩名男童，下樓向管理員求救，吳騎車逃逸，落網後不發一語。

2幼童目睹 下樓向管理員求救

據了解，凶嫌過去在汽車保養廠工作，後來退休，平日沉默寡言，很少與鄰居互動，與妻兒也鮮少交談。羅姓一家四口住社區大樓約五年，吳與妻兒已住廿多年，吳認為樓上常發出「扣扣扣」聲響，甚至夜間也有，多次向管委會反映和協調未果。

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初步調查，昨天上午七點多，羅男在臥室睡覺，其妻準備上班和帶六歲、五歲孩子上學，疑正準備出門因此大門半開，此時吳上樓直接闖入揮刀，羅妻手臂、腰腹中四刀，當場臟器外露死亡；吳接著迅速進入房間，朝羅男胸、腹和手臂狠刺約七刀身亡，犯後返家更衣，下樓騎機車逃逸。

吳男枋寮落網 拒交代凶刀下落

兩名男童目睹父母遇害，哥哥帶著弟弟下樓告訴管理員「我爸爸媽媽被殺了」、「被樓下的阿伯殺了」，管理員上樓驚見羅妻倒臥客廳，羅男倒臥房間地板，隨即報警。

警方動員圍捕，上午十點半在屏東縣枋寮鄉地利村逮捕吳男，吳緘默不願交代凶刀下落，警方稍後在其逃亡行經的佳冬鄉找到吳丟棄的安全帽、衣服和鞋子。

吳男兒子告訴警方，近兩年樓上時而發出「扣扣扣」聲響，但不清楚父親為何行凶；吳妻說，沒聽過丈夫反映樓上吵鬧等問題，她睡醒才知出事。

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