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高雄火化場衝突技工持棍打幹部 殯葬處長澄清非「插爐」問題

高市殯葬管理處火化場吳姓技工（左）因對火化爐具停爐認知，與蔡姓技術員（右）起口角，竟一時情緒失控，涉嫌持棍棒揮打蔡男，過程被監視器拍下。（圖擷自社會事新聞影音）

高市殯葬管理處火化場吳姓技工（左）因對火化爐具停爐認知，與蔡姓技術員（右）起口角，竟一時情緒失控，涉嫌持棍棒揮打蔡男，過程被監視器拍下。（圖擷自社會事新聞影音）

2023/09/18 16:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市殯葬管理處火化場吳姓技工（54歲），因對火化爐具停爐認知，與蔡姓技術員（49歲）起口角，竟一時情緒失控，涉嫌持棍棒揮打蔡男，過程被監視器拍錄流出網傳，被害人蔡姓技術員持診斷證明報案，三民二分局今依傷害罪嫌將吳函送法辦。

據了解，幸經其他工作人員安撫制止，雙方才未釀成更嚴重衝突，殯葬管理處處長黃中中今天也特地到火化場現場了解，並澄清非外界揣測有插爐狀況，而是因機具異常，雙方認知與溝通不良，才導致衝突，一切火化作業已全面實施線上預訂，無法人工竄改，已對動手的該名技工予以懲處。

黃中中強調，高市不會有插爐的問題，總共有23個火化爐具，一天最大容量可火化約118具以上遺體，而當天只有約70具遺體，故沒有插爐的狀況發生，高市也從沒有插爐的狀況發生。

三民二局今表示，該起傷害案發生於15日上午，被害人蔡姓技術員（49歲）持診斷證明至鼎金所提告，據了解，蔡姓技術員與下屬吳姓技工（54歲）因對火化爐具使用認知有誤解，發生口角後，遭吳男持鋼管揮打蔡男胸口一次，警方依規定受理提告的全案依刑法傷害罪移送台灣高雄地檢署偵辦。

殯葬管理處表示，針對職場暴力零容忍，未來將加強相關教育，對於此次暴力事件，已成立調查小組，先將相關人員調離現職，後續依相關規定議處。

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