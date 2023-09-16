為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

父親過世辦法會 哥哥被罵「不孝」......靈堂前打趴弟弟

高等法院台中分院認為林男已道歉賠償被害人，雙方和解，減刑改判1年，並宣告緩刑5年。（記者張瑞楨攝）

高等法院台中分院認為林男已道歉賠償被害人，雙方和解，減刑改判1年，並宣告緩刑5年。（記者張瑞楨攝）

2023/09/16 16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子的父親於2020年過世，家族舉辦六七法會，弟弟罵他不孝，他氣得在靈堂前將弟弟打趴在地，還打了弟媳與姪女，另外，他是一間家族企業（弟媳擔任負責人）的股東，他要求公司職員給他看財務報表未果，氣得把文件掃到地上，翻倒辦公桌與電腦，持文件夾砸人，威脅「公司到7月1日截止，你們全部都不用來了」，被11名職員提告，他賠償職員並道歉，也向弟弟道歉求得原諒，法院判決1年徒刑，緩刑5年，全案確定。

判決書指出，林男與弟弟都是一家公司股東，弟媳是負責人，2021年6月10日，林男到公司想看財務報表，會計等職員說要請示負責人，引發林男不悅，辱罵髒話，以及「衝三小」、「就是你們這些爛貨，才會把公司的業績搞的這麼爛」，之後，把辦公桌上文件物品掃到地上、翻倒辦公椅及桌上電腦螢幕，又持辦公桌上檔案夾砸人，威脅「我就坐在這兒20分鐘，你日報表跟月報表沒有，我把整個全部換掉」、「公司到7月1日截止，你們全部都不用來了」，共11名員工提出告訴。

林男的父親同年5月過世，家族於同年6月30日舉辦法會，林男於靈堂前，與弟弟發生口角，他把弟弟打得倒地，過程之中，還打傷弟媳與姪女2人，其中，弟弟與姪女提起傷害罪告訴。

台中地院審理時，林男宣稱沒有強制、公然侮辱、恐嚇等犯行，他進入辦公室等了10幾分鐘，請職員拿出報表，職員卻推說董事長不給，他當時被激怒，「我沒有辦法確認那天實際上到底講了什麼，就算有說也不是對在場的人說」，「我在罵的時候沒有經過大腦，沒有想要侮辱人的意思」，他沒有說「把你們全部換掉」，他也沒有辱罵賤貨等語詞，沒翻桌丟擲文件，而是不經意把文件隨手一丟，沒有砸人之意。

至於在父親靈堂前毆打弟弟等人，他解釋說，是因為弟弟罵他不孝，他才把弟弟推到外面去，之後演變成互毆，他強調自己沒有打姪女。

台中地院認為，林男在辦公室內大聲罵人、掃桌等行為，確實造成職員的恐懼，11位職員於台中地院審理時，經隔離交互詰問，證述內容核屬相符，足以採信，至於毆打弟弟部分，法官勘驗錄影檔案屬實，認定林男觸犯強制罪與兩次的傷害罪，強制罪判刑7月，傷害罪判刑各5月與4月，各執行7月（不得易科罰金）與7月（可易科罰金）。

林男上訴二審，宣稱他心繫公司整體業務所致，言語極為不雅、不妥，但誠心對於11名員工道歉，並已達成和解，賠償各5萬元且已給付完畢，請求給予從輕量刑；至於弟弟與姪女的傷害罪部分，他也向弟弟與姪女道歉，請法院參酌告訴人13人之意見，從輕量刑。

高等法院台中分院認為林男已有悔悟，傷害罪的宣告刑維持原判，強制罪部分則改判6月，可易科罰金，強制與傷害罪合併執行1年，可易科罰金，緩刑5年，條件是提供40小時義務勞務，及接受法治教育課程6場次，全案判決確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恐怖情人2度拿刀掐脖 她哭求放生才脫逃
2020/06/09 14:31

恐怖情人2度拿刀掐脖 她哭求放生才脫逃
人夫率雙車摩鐵外夾擊小王 打斷鼻子逼簽本票
2020/03/26 16:08

人夫率雙車摩鐵外夾擊小王 打斷鼻子逼簽本票

金酒59.2度感恩釀 致敬保家衛國的英雄們
翁控病危沒人理 4子女打他 轟出家門
2019/11/18 05:30

翁控病危沒人理 4子女打他 轟出家門
有關遺棄罪／就算繼母拿錢跑了 子女有義務養父親
2019/11/18 05:30

有關遺棄罪／就算繼母拿錢跑了 子女有義務養父親

男人的痛 PP品牌週聽到了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播