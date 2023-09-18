不滿騎樓店招被踹 炸物飲料攤業者竟毆打婦人害腦震盪

埔里鎮張姓婦人不滿騎樓店招擋道出腳踹了一下，業者憤而理論甚至出手毆打致腦震盪，仍在住院治療，女兒不捨母親遭暴力對待憤而投訴與提告。（朱姓女子提供）

2023/09/18 14:09

〔記者佟振國／南投報導〕騎樓雜物竟引發肢體衝突！南投縣埔里鎮張姓婦人行經騎樓，不滿販賣炸物、飲料的店家招牌擋道，怒踹招牌，劉姓老板不滿婦人三番兩次踹店招前往理論，不滿婦人置之不理的態度，情緒失控出手毆打婦人，女兒不捨母親被打到腦震盪與視力模糊，上網投訴並訴諸法律討公道，警方表示，依法將製作兩造筆錄，依傷害罪嫌函送法辦。

埔里鎮朱姓女子在臉書「爆料公社」投訴，指母親在16日下午在仁愛公園溜滑梯旁，當著許多人面前遭嚴重暴力相向，動手的則是附近南昌街販售炸物、飲料的劉姓業者。

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朱女表示，因為母親不滿店家在騎樓擺放招牌擋住人行動線，路過時用腳踹了店招，與老闆娘發生口角後至仁愛公園，劉姓業者則到公園找母親理論，只因母親未照其要求正眼看他，就遭對方直接重拳攻擊頭部，左側頭部及耳朵受傷送醫急診，診斷有腦震盪及出現複視現象，仍在住院治療，不滿事後店家生意照做，似乎不當回事，決定提告劉男涉嫌重傷害。

埔里分局埔里派出所已受理報案，今天下午將派員前往醫院對張婦製作筆錄，至於劉男也會要求到案說明，依傷害罪嫌函送法辦。

劉姓業者也出面說明，當天店面口有擺放賣飲料的招牌，婦人經過未告知店家就把招牌移走，到隔壁的藥局買藥酒，買完後見到招牌又被客人移回原位，可能雙手拿酒等物品，就直接用腳踹開，認為婦人當下可以反映，不必三番兩次踹招牌，才會與婦人理論，又遭惡言相向與不理不睬，導致他情緒失控，憤而出手打人。

劉姓業者指出，當下真的不應該動手打人，對此深感抱歉，希望婦人能夠早日康復，目前靜待司法處理，也有誠意與對方和解，不希望雙方一再跑法院，浪費司法資源。

至於劉男經營的炸物店，在去年11月間就因為被投訴食物有一根長髮，但他喊冤平常都理平頭，PO網澄清而引發關注，這回再因為騎樓擺放雜物與人發生衝突又在網路掀起議論。

導致暴力衝突的店招擋道怒踹事件就在埔里鎮南昌街的騎樓。（記者佟振國攝）

劉姓業者出面說明，並對出手打人致歉，願與對方和解。（記者佟振國攝）

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