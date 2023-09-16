送煞扛神轎入海釀3死 「紅毛港聖母宮」副宮主魏吉成判刑2年

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」。 （資料照）

2023/09/16 18:35

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」去年8月13日、農曆鬼月期間，副宮主、實際負責人魏吉成，深夜召集信徒到永安漁港綠色隧道海灘，舉辦放水燈、送王船等中元普度儀式，信眾扛神轎入海發生集體溺水意外，致3人死亡、1人受傷。桃園地院15日審結，將魏吉成依過失致死罪判處2年徒刑。

桃院判決指出，魏吉成是桃園市新屋區紅毛港聖母宮實質負責人，去年8月12日臨時決定隔天舉行送煞活動，號召信眾前往綠色隧道旁海岸，齊力扛神轎、送王船入海。

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魏吉成委託陳俊生在聖母宮「三子的小幫手」的LINE群組，發送「明天晚上8點半廟集合要水路送魂」訊息，活動有20人參加，13名男眾負責扛神轎送王船入海，7名女眾則是在岸上燒紙錢。

在8月13日晚間送煞活動過程中，陳俊生、紀姓少年、呂宗霖、詹男扛神轎入海時溺水，因未穿著救生衣，且現場無救生設備、救生員，照明也不足，造成陳男、紀少、呂男及詹未能及時獲救，陳男等3人最後溺水身亡，詹男則是出現急性肺水腫、吸入性肺炎、橫紋肌溶解症等傷害。

桃院表示，魏男決定在夜間舉辦送煞活動，對下水者應負起安全維護義務，期間卻疏於準備、或要求下水信徒著救生衣，且未聘救生員到場及設置救生圈、救生繩、充分照明等設備，導致陳男等3人溺死、詹男溺水受傷，顯有明顯過失，審酌魏男犯後雖有坦承犯行，但迄今仍未與告訴人達成和解，判處有期徒刑2年，可上訴。

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