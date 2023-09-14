千鈞一髮 台南2警跳上西港大橋抓下跳水男

男子11日下午爬上台南台19線西港大橋護欄上意圖跳水輕生，佳里警分局西港分駐所2名員警奮不顧身跳上護欄，將鬆手要跳水的男子猛力一抓往後大外割，掉到路面。（分局提供）

2023/09/14 13:17

〔記者楊金城／台南報導〕真是千鈞一髮，1名年輕男子11日下午5點24分爬上台南台19線西港大橋護欄上意圖輕生，底下就是曾文水庫洩洪的曾文溪暴漲洪流，佳里警分局西港分駐所2名員警奮不顧身將鬆手要跳水的男子猛力一抓往後大外割，掉到路面，男子被制伏後送醫。今天（14日）救援影像曝光，救人場面驚險，2警擦傷無礙。

男子的家人感謝2警救命之恩，西港所長蘇家戊與警員陳永泰回稱是職責所在，還叮嚀男子家人務必多加注意其身心狀況；佳里分局提報2警將給予表揚。

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這名機車騎士11日傍晚爬上西港大橋橋邊圍欄，雙手背勾住圍欄鐵絲網，面對河面站立，意圖跳下曾文溪；當時正值下班，車流量大，嚇壞路過民眾，趕緊報案救人。

蘇家戊與陳永泰2警正好在西港大橋南端處理交通事故，獲報立即到達救援，男子已站立於橋邊鐵絲網圍欄外側，身體前傾作勢要跳下，底下是曾文溪暴漲的洪流，就在男子鬆手欲往下跳的千鈞一髮之際，2警見情況危急，立即跳上橋邊圍欄抓住該男子手臂並將之翻轉至橋面上，順利救人。

但男子情緒激動、語無倫次，2警將他制服並安撫，經檢視其身上並無任何大礙，2警均有受輕微擦傷，都無大礙，通知救護車將男子送至佳里奇美醫院救治。

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台南佳里分局西港所長蘇家戊（右）與警員陳永泰（左）英勇救人。（分局提供）

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