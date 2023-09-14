為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

千鈞一髮 台南2警跳上西港大橋抓下跳水男

男子11日下午爬上台南台19線西港大橋護欄上意圖跳水輕生，佳里警分局西港分駐所2名員警奮不顧身跳上護欄，將鬆手要跳水的男子猛力一抓往後大外割，掉到路面。（分局提供）

男子11日下午爬上台南台19線西港大橋護欄上意圖跳水輕生，佳里警分局西港分駐所2名員警奮不顧身跳上護欄，將鬆手要跳水的男子猛力一抓往後大外割，掉到路面。（分局提供）

2023/09/14 13:17

〔記者楊金城／台南報導〕真是千鈞一髮，1名年輕男子11日下午5點24分爬上台南台19線西港大橋護欄上意圖輕生，底下就是曾文水庫洩洪的曾文溪暴漲洪流，佳里警分局西港分駐所2名員警奮不顧身將鬆手要跳水的男子猛力一抓往後大外割，掉到路面，男子被制伏後送醫。今天（14日）救援影像曝光，救人場面驚險，2警擦傷無礙。

男子的家人感謝2警救命之恩，西港所長蘇家戊與警員陳永泰回稱是職責所在，還叮嚀男子家人務必多加注意其身心狀況；佳里分局提報2警將給予表揚。

這名機車騎士11日傍晚爬上西港大橋橋邊圍欄，雙手背勾住圍欄鐵絲網，面對河面站立，意圖跳下曾文溪；當時正值下班，車流量大，嚇壞路過民眾，趕緊報案救人。

蘇家戊與陳永泰2警正好在西港大橋南端處理交通事故，獲報立即到達救援，男子已站立於橋邊鐵絲網圍欄外側，身體前傾作勢要跳下，底下是曾文溪暴漲的洪流，就在男子鬆手欲往下跳的千鈞一髮之際，2警見情況危急，立即跳上橋邊圍欄抓住該男子手臂並將之翻轉至橋面上，順利救人。

但男子情緒激動、語無倫次，2警將他制服並安撫，經檢視其身上並無任何大礙，2警均有受輕微擦傷，都無大礙，通知救護車將男子送至佳里奇美醫院救治。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

台南佳里分局西港所長蘇家戊（右）與警員陳永泰（左）英勇救人。（分局提供）

台南佳里分局西港所長蘇家戊（右）與警員陳永泰（左）英勇救人。（分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
99旅中尉父衝營區意圖自焚 陸戰隊：邀家屬見證調查 遺憾僅參加1次
2023/09/12 23:33

99旅中尉父衝營區意圖自焚 陸戰隊：邀家屬見證調查 遺憾僅參加1次
99旅中尉輕生父衝營區企圖自焚 海軍陸戰隊回應了
2023/09/12 23:28

99旅中尉輕生父衝營區企圖自焚 海軍陸戰隊回應了

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集
海陸中尉輕生疑點多 蔡總統不捨：國防部務必釐清、照顧家屬心情
2023/09/07 17:52

海陸中尉輕生疑點多 蔡總統不捨：國防部務必釐清、照顧家屬心情

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播