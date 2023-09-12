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99旅中尉父衝營區意圖自焚 陸戰隊：邀家屬見證調查惜僅參加1次

鄭父今天下午到子儀營區大門企圖自焚，幸好衛兵及時制止，軍方已經將他送醫。（資料照）

鄭父今天下午到子儀營區大門企圖自焚，幸好衛兵及時制止，軍方已經將他送醫。（資料照）

2023/09/12 23:33

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍陸戰隊99旅5日發生命案，中正預校、海軍官校畢業的鄭姓中尉下部隊僅1年多就「疑」輕生，雙親指控部隊長官處處找他麻煩，死因不單純。鄭姓中尉父親今天在營外情緒激動，意圖自焚。海軍陸戰隊今天指出，相關人員立即制止、安撫情緒後，乘救護車赴國軍高雄總醫院診治，並強調已經邀請家屬共同見證法紀調查，「惜僅參加一次」。

鄭姓中尉父親今天下午2點8分獨自到子儀營區大門口，突然拿出寶特瓶往身上澆灑汽油，衛兵發現後，立即衝上前搶下他手中打火機、寶特瓶，沒有引燃。

經過8小時之後，海軍陸戰隊今天晚間10點10分透過新聞稿說，99旅衛哨人員當時發現，已故鄭中尉之父在營區門外情緒激動，意圖自焚。相關人員立即制止，並通知家屬；同時由幹部陪同，安撫情緒後，乘救護車赴國軍高雄總醫院診治。

海軍陸戰隊說，對家屬痛失子弟悲慟情緒，陸戰隊痛失袍澤感同身受。海軍陸戰隊強調，單位自事發後，即請求家屬共同見證法紀調查，「惜僅參加一次」；單位已另檢派專責小組，協助喪葬、撫卹及合法權益維護等事宜。

海軍隊戰隊強調，任何團隊成員傷損，都是無法彌補的傷痛。考量全案已進入司法調查，海軍陸戰隊將全力配合釐清真相，公開透明，如查有不法情事，定依法究辦。

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