又見斑馬線上車禍 行人被撞倒臥地上險遭輾

宋姓老婦被左轉的計程車撞倒地在。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/14 09:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕為掃除台灣「行人地獄」的稱號，國內全面針對交通治安維護作整頓和取締，但仍發生駕駛人行經斑馬線時未停看聽和禮讓行人以致肇禍事件。

林姓運將是駕車行經北市福州街口，準備左轉進入巷弄時，逕自撞上正走在斑馬線上的77歲宋姓老婦，致使對方倒地不起，險些被捲入車底輾壓。經送醫救治幸無大礙。警方已調閱相關監視器影像，釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。

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警方表示，宋婦是外出購物，行經福州街22號旁無名巷口時，自稱行走在斑馬線上，差1、2步距離即通過路口，沒想到計程車左轉彎而來，宋婦遭車輛左前車頭撞擊，隨即倒臥在地，緊貼計程車左前車輪旁，所幸撞擊當下車輛及時停止，宋婦未遭車輛輾壓捲入車底。

事故發生後，北市警中正二分局交通分隊趕赴現場處理，發現計程車左前車輪壓住宋婦的手中購物袋，導致對方無法立即脫困，就一直躺臥地上。

待救護人員到場排初步檢查傷勢後送醫，所幸經檢查僅為手、腳擦挫傷，些微頭暈，無生命危險，實屬不幸中的大幸，

警方現場對林姓計程車駕駛進行吐氣酒精測試，酒精濃度檢測為0.00 mg/L，無酒駕之情事。對方供稱駕車東向南左轉往無名巷時，因A柱遮蔽視線，才導致事故發生。警方訊後依過失傷害罪嫌昨日函送法辦，並查察肇事責任歸屬。

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