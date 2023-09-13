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調法務部服務10檢亮相 蔡清祥期勉：用人民聽得懂的話敘事

法務部長蔡清祥期勉10名心血用人民聽得懂的話敘事。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥期勉10名心血用人民聽得懂的話敘事。（記者吳政峰攝）

2023/09/13 20:58

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部8月30日共有10名檢察官調入服務，其中3人擔任副司長，7人分調檢察司與國際及兩岸法律司辦事，法務部今天（13日）介紹10名新血，部長蔡清祥除了感謝他們不為升官、特地調法務部增加歷練，也期勉他們未來負責立法及相關行政事務，面對外界，要用人民聽得懂的話敘事。

蔡清祥指出，10名檢察官願意調法務部服務，奉獻己學，不為升官，他對此表達感謝。他說，調部的工作除了制定法律，還要處理許多行政業務，不時得對外溝通，非常繁重，期許他們能把艱深的法律用語，白話成人民聽得懂的語言，正確傳達訊息，減少不必要的誤會。

新任的國際及兩岸法律司副司長翁珮嫻，司法官班37期結業，曾任台北地檢檢察官（重金公訴組）、士林地檢署主任檢察官、高檢署檢察官、勞退基金炒股案公訴檢察官，三度借調法務部檢察司、國際及兩岸法律司辦事，先後負責司法互助、婦幼保護、人口販運、洗錢防制、經貿法律談判、協議諮商及大型跨國研討會等業務。

新任保護司副司長林秀敏，司法官班38期結業，曾任台北地檢署檢察官、桃園地檢署襄閱主任檢察官、高檢署檢察官，曾認桃檢醫療專組召集人、桃園地區選舉查察執行祕書，兩度獲頒法務部法眼明察獎座，榮獲法務部101年模範公務人員。擔任二審檢察官期間，負責緝毒業務，協助各地檢毒品半成品、先驅原料及化學品銷燬事宜，並推動「新世代反毒策略行動綱領」。

新任法制司副司長謝志明，司法官班39期結業，曾任苗栗地檢檢察官、台中地檢署主任檢察官、台中高分檢檢察官，曾獲頒法務部法眼明察獎座，也曾參與赴菲談判司法互助事宜（廣大興案）並辦理涉外案件（協助英國警方偵辦恐怖組織「塔米爾之虎」倫敦炸彈案），二審輪調期間，協助法務部推動「毒品數位化管理」、「司法聯盟鏈」、「贓證物RFID數位化管理」等創新制度。

調國兩司辦事主任檢察官梁光宗，司法官班44期結業，主要業務為兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議聯絡人、港澳司法互助及交流業務聯絡人、兩岸協議事項工作會談、專案合作、業務交流等規劃執行。

調檢察司辦事主任檢察官范孟珊，司法官班47期結業，負責刑事訴訟制度、刑事訴訟法工作小組相關業務、檢察官辦案相關行政規則之檢討、刑訴及特別法中有關没收扣押物發還法制、緩起訴制度、監護處分。

調檢察司辦事主任檢察官白勝文，司法官班48期結業，負責國民法官法、營業祕密法、國家安全及相關業務、國土保育相關業務、民生犯罪相關業務。

調檢察司辦事檢察官陳孟黎，司法官班38期結業，負責主要業務為偵查不公開、贓物監管鍊、智能贓物庫、刑事訴訟特別法制（行政簽結、再議制度檢討）、被害人刑事資訊獲知（平台）。

調檢察司辦事主任檢察官劉怡婷，司法官班49期結業，負責刑法相關法制研修、刑事特別法業務及相關法制研修、懲假相關之假訊息法制、減刑、赦免等業務及相關法制研修、懲治走私等業務及相關法制研修。

調國兩司辦事檢察官林郁璇，司法官班54期結業，負責主要業務為歐洲股（不含中東歐）、亞西地區：俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然、摩爾多瓦、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼。

調國兩司辦事檢察官羅儀珊，司法官班56期結業，主要業務為土耳其、約旦、以色列、蒙古、洗錢防制、國際經貿、國際組織窗口。

調檢察司辦事主任檢察官白勝文。（記者吳政峰攝）

調檢察司辦事主任檢察官白勝文。（記者吳政峰攝）

調檢察司辦事主任檢察官范孟珊。（記者吳政峰攝）

調檢察司辦事主任檢察官范孟珊。（記者吳政峰攝）

調國兩司辦事主任檢察官梁光宗。（記者吳政峰攝）

調國兩司辦事主任檢察官梁光宗。（記者吳政峰攝）

新任法制司副司長謝志明。（記者吳政峰攝）

新任法制司副司長謝志明。（記者吳政峰攝）

新任保護司副司長林秀敏。（記者吳政峰攝）

新任保護司副司長林秀敏。（記者吳政峰攝）

新任國際及兩岸法律司副司長翁珮嫻。（記者吳政峰攝）

新任國際及兩岸法律司副司長翁珮嫻。（記者吳政峰攝）

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