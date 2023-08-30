HBL球員走偏路 蔡清祥推「籃海計畫」救迷途少年

法務部攜手台灣世界展望會推動「籃海計畫」。（記者吳政峰翻攝）

2023/08/30 22:40

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥多次到矯正學校勉勵，發現有學生曾是HBL高中籃球聯賽的球員，卻因走錯路而進入矯正學校就讀，為了拯救這些迷途少年，蔡清祥指示矯正署與世界展望會共同推動「籃海計畫」，透過找回對籃球的熱情，重拾回家的正確道路。

蔡清祥28日責由矯正署邀集所屬4所矯正學校校長、教務、學務、輔導主管及體育、輔導老師等，參加敦品中學舉辦的「矯正學校運動教育推展座談會」，會中邀請台灣世界展望會會長李紹齡暨丁善理先生紀念基金會董事長丁廣欽，分享近年在台灣各地偏鄉地區推動的「籃海計畫」執行情形。

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法務部說明，此一計畫結合社工服務、社會資源與專業教練團隊，為熱愛籃球的偏鄉少年組織球隊，結合運動與生命教育，提供青少年舞台，建立自信與開拓視野，重新形塑品格與價值觀，陪伴孩子在團體中穩定發展學業品格，以不同態度面對世界，共學共好，找到人生未來方向。

蔡清祥表示：「每個孩子都有希望，我們不會遺漏任何一個孩子」，矯正學校學生正處於體力充沛的青少年階段，藉由運動可以維持健康的身體，也可以宣洩壓力，在運動過程中學習到的「勝不驕、敗不餒」、遵守球賽規則及服從裁判等運動家精神，不僅養成法遵觀念、培養守法習慣，更可以預防偏差行為。

蔡清祥指出，曾有矯正學校學生表示自己曾經是HBL高中籃球聯賽的隊員，不少學生對於籃球充滿熱情，惟目前我國4所矯正學校並無組建任何學生球隊，未來可規劃組隊並進行4校運動項目聯賽，或與地區鄰近學校定期切磋，擴展校際互動，以培養學生的進取心及榮譽感。各矯正學校可擷取「籃海計畫」的精神，瞭解學生感興趣的體育項目，結合學校體育教師、輔導人員、社工師等精心的規劃、參與和陪伴，透過組、訓、賽的歷程，來達到教化的目的。

蔡清祥認為，運動賽事提供了舞台和媒介，使學生在參與球隊的過程中，建立自信心與責任感，促進團隊合作與人際溝通，磨練衝突管理和抗壓性，學會自我照顧，更重要的是，幫助學生重塑自我和生命樣貌，翻轉人生的契機，找到未來回家的路。

丁廣欽表示，在推動「籃海計畫」的經驗發現，少年透過生命團隊的淬鍊，在運動賽事中展現面對挫折的正向態度，與自我肯定、團隊榮譽感，並表現在課業、品德、家庭關係各方面的進步。

李紹齡強調，重點不是方案本身，而是生命，偏鄉孩子在訓練過程中展現的生命成長，透過生命團體及共學團體的組成，以生命影響生命，才能翻轉孩子們對未來的態度。

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