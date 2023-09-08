前檢察官闖幼兒園「問罪」4歲女童 竟告媒體「組織犯罪」害他被懲處

花蓮地檢署前檢察官林俊佑，2018年在職時，懷疑女兒遭同學霸凌，帶著兩位刑警進入幼兒園訓誡兩名4歲幼童，事後被免職。（資料照）

2023/09/08 10:14

〔記者錢利忠／台北報導〕前花蓮地檢署檢察官林俊佑在職期間，因護幼女心切，5年前闖入幼兒園「審訊女兒同學」，導致4歲女童受驚失禁，引爆輿論檢討檢察官的聲浪；林不滿蘋果日報當初廣泛報導此案，使他被法務部懲處，竟控告蘋果日報社長、記者及直播主等7人違反「組織犯罪條例」、「強盜」等多罪；台北地檢署認定記者報導沒涉及犯罪，今將7人均不起訴。

回顧林俊佑當初闖幼兒園「升堂」辦案一事，起源於2018年6月21日，當時林俊佑擔任花蓮地檢署檢察官，他懷疑女兒在幼兒園遭集體霸凌，竟帶著2名資深刑警小隊長直闖幼兒園教室，甚至不顧園方勸阻，在幼兒園師生面前，對著年僅4歲的女童「問罪」，過程中還以「是不是準備進監獄」恫嚇園方交出監視錄影檔案。

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檢察官進幼兒園「審訊幼童」的誇張事跡曝光後，法務部長蔡清祥大為震怒，不僅以「不齒」痛批林的所作所為，還面色凝重地重話批林應感「無地自容」。

花蓮地檢署介入調查後，林俊佑被依強制、恐嚇及無故侵入住宅等罪起訴；另外，職務法庭認定林俊佑挾檢察官權勢，脫序而為，於事發隔年判免職，轉任司法官以外職務；刑事方面，花蓮高分院2020年依對兒童犯強制罪、強制未遂罪，判林4月徒刑確定。

林俊佑不滿媒體廣泛報導其闖入幼兒園一事，使其被法務部懲處及遭外界非議，於2021年間，竟將矛頭指向當初曾報導此事件的蘋果日報，控告蘋果日報社長、記者以及1名直播主，涉嫌違反組織犯罪防制條例、強盜、個人資料保護法等多罪；其指控的理由即是，媒體相關報導使其「被迫」面臨懲處。

北檢收案後進行調查，認定媒體報導此案與公共利益有關，並不構成組織犯罪、強盜、個資等罪，今天將蘋果日報以及當時擔任蘋果日報社長、記者等6人，以及1名直播主，全都不起訴。

林俊佑之後轉穿律師袍，桃園律師公會認定他在擔任檢察官時已具有律師身分，卻觸犯刑法，違反律師法規定，決議移送懲戒，律師懲戒覆審委員會去年則以「一事不二罰」為由駁回，全案確定。

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