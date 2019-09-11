檢撂警衝幼兒園 處拘役40日

2019-09-11

恐嚇危害安全罪判刑

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮地檢署檢察官林俊佑，去年六月在檢察官任內，懷疑女兒被幼兒園同學欺負，撂刑警赴幼兒園「訊問」小朋友，還向園長恐嚇：「你是不是準備來進監獄…」行徑魯莽，不但被監院彈劾並移送職務法庭懲處免職，花蓮地院昨依恐嚇危害安全罪判他拘役四十日，得易科罰金四萬元，其餘強制等罪嫌獲判無罪。

林俊佑懷疑女兒在幼兒園遭同學欺負，質疑園方未妥善處理，找來兩名刑警到幼兒園，進入教室對在場學童質問，他不滿黃姓園長未能立刻承諾交出錄影檔案，向園長恐嚇：「你是不是準備來地檢署，準備來進監獄，那沒問題啊」，黃姓園長報警提告，案經花蓮地檢署偵結起訴。

法官依據相關證詞及錄音、錄影畫面，認為林的言語，已表明將使告訴人的自由安全有所不利，告訴人知悉對方是檢察官，不清楚日後他是否循合法途徑或濫用職權處理此項爭議，且林於教室質問學童，已使告訴人心生畏懼。

法官認為，林俊佑憑個人主觀上認定女兒遭欺凌，即出言恫嚇告訴人使其心生畏懼，且影響人民對司法信賴感，事後否認犯行，犯後態度不佳，依恐嚇危害安全罪判刑。

不影響免職行政懲處

而林俊佑另外被檢方起訴的強制罪、強制未遂罪、無故侵入他人建築物部分，因未構成犯罪要件均判無罪；花蓮地檢署指出，將研議是否上訴，另林之前經職務法庭判決免職的行政懲處，不會受刑事判決無罪的影響。

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