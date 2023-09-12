「天下第一院」龍頭功成身退 黃國忠轉任懲戒法院法官

台北地院院長黃國忠將轉任懲戒法院法官。（記者楊國文攝）

2023/09/12 18:53

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院位處全國政經中心，案件質、量均重，素有「天下第一院」之稱，院長黃國忠原定明年元月期滿6年卸任，惟因身體微恙，日前向司法院長許宗力申請免兼院長，許宗力慰留未果，同意其轉任懲戒法院法官，12日經司法院人事審議委員會通過。

黃國忠現年65歲，東吳大學法律系畢業，司法官訓練所24期結業，曾任司法院人事處長、司法行政廳廳長、最高法院法官，與大法官呂太郎致力於司法改革，被歸於「司改派」，2018年獲許宗力欽點出任北院院長，除了負責院內司法行政事務，還負起興建華山司法園區的重責大任。

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黃國忠為了興建司法園區，多次拜會主管機關，終於2021年通過都市設計審議，取得建築執照，接著辦理樹木移植與復育暨月台拆遷工程、基地考古發掘作業；此外，他任內共辦理45件百萬元以上的工程採購案，解決司法新廈多年漏水問題，也讓司法新廈的禮堂煥然一新；百萬元以下的採購案更是不勝枚舉，其中首創民事執行處拍賣資訊電子看板，司法院還要求各地院觀摩學習。

民事出身的黃國忠深知民事調解的重要性，北院民事調解成功案件數從他上任當年的4127件，逐年往上提升，到了去年已增加到1萬0660件，同一時期的台中地院調解成立案件數則從9455件微升到1萬0971件，對比之下，更顯得北院的調解成功率大幅提高。

近年來銀行的民事執行案件數量大為增加，北院的人手不足，黃國忠也商請官股銀行出錢出力協助，降低法官與書記官的負擔。

黃國忠去年拔擢司法官學院47期結業的周玉琦出任行政庭長，打破法界長期的論資排輩升官圖；而在提報績優同仁敘獎時，他也曾推薦基層同仁，打破敘獎由上而下的慣例。

黃國忠是法界少數對於行政、審判均嫻熟的法官，在司法院院會審議法案時，他曾多次點出草案所可能引發的問題與效應，例如:商業事件審理法在討論時，他就直言門檻設在1億元以上，高額裁判費恐讓當事人卻步，進而造成案量過少，最後果然應驗他的假定，司法院去年降為3000萬元。

今年中，黃國忠身體微恙，住院多日，他出院後向許宗力報告此事，並申請免兼院長。許宗力多次慰留未果，日前勉予同意，提案將其調任懲戒法院法官，12日經人審會通過，擇日生效。

司法院原屬意由周玉琦代理院長一職到明年一月，但周玉琦表達可能會與黃國忠同進退的想法，並申請「七休一（服務滿七年，可申請一年帶職帶薪休假）」，故接任黃國忠的人選，司法院尚未公布。

司法院112年第7次人事審議委員會12日決議如下:

1、通過調派台灣台北地方法院法官兼院長黃國忠為懲戒法院法官。

2、台灣高雄地方法院前試署法官鄭伊倫試署服務成績經審查及格。

3、台灣台北地方法院候補法官許筑婷、台灣新北地方法院候補法官盧柏翰、黃園舒、台灣士林地方法院候補法官鄭欣怡、葛名翔、台灣桃園地方法院調台灣台北地方法院辦理審判事務候補法官陳柏嘉、台灣桃園地方法院候補法官廖奕淳、林莆晉、陳逸倫、台灣新竹地方法院候補法官吳宗育、台灣苗栗地方法院候補法官何松穎、朱俊瑋、台灣台中地方法院候補法官劉奐忱、台灣南投地方法院候補法官葛耀陽、台灣彰化地方法院候補法官李欣恩、高郁茹、台灣嘉義地方法院候補法官鄭諺霓、台灣高雄地方法院候補法官張瀞文、台灣橋頭地方法院候補法官蔡宜靜、蔡旻穎、台灣花蓮地方法院候補法官林思婷、黃夢萱、台灣宜蘭地方法院候補法官張文愷、台灣基隆地方法院候補法官施又傑、台北高等行政法院地方行政訴訟庭候補法官葉峻石、楊甯伃等26人候補服務成績均經審查及格。

4、同意發給台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官蔡鴻仁、候補法官葉峻石、台灣南投地方法院候補法官鄭煜霖、台灣屏東地方法院調台灣台北地方法院辦理審判事務候補法官黃柏家等4人行政訴訟類型專業法官證明書；台灣台中地方法院法官董惠平、候補法官莊毓宸等2人勞動類型專業法官證明書；台灣台北地方法院法官郭又禎民事智慧財產類型專業法官證明書；台灣橋頭地方法院候補法官許博鈞少年類型專業法官證明書；台灣高等法院法官朱美璘、台灣高等法院高雄分院調台灣高等法院辦理審判事務法官翁儀齡等2人家事類型專業法官證明書。

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