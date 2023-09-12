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法外情！欠稅男值大夜班拚女兒救命錢 彰化分署不捨募物資送暖

行政執行署彰化分署長郭景銘帶著同仁募集物資前往關懷林男一家，並代表彰化分署愛心社捐贈2千元，讓全家開心過中秋節。（彰化分署提供）

行政執行署彰化分署長郭景銘帶著同仁募集物資前往關懷林男一家，並代表彰化分署愛心社捐贈2千元，讓全家開心過中秋節。（彰化分署提供）

2023/09/12 18:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕法理不外乎人情！彰化縣林姓男子積欠汽車燃料使用費、使用牌照稅與罰鍰約3萬元，因逾期未繳遭移送法務部行政執行署彰化分署執行，除依法扣押薪資，執行人員發現林男與妻育有3個小孩，2女兒有先天性心臟病才開完刀，一家六口都靠林男值大夜班與中低收入戶補助苦撐，因此發動童書與物資募集，讓林家過個開心的中秋節。

彰化分署表示，林姓男子住在二林鎮，就靠著林男1人工作來養活全家，家裡還有妻子、3個小孩，以及高齡的母親，子女最小的才2歲。而為了醫治有先天性肺動脈瓣膜閉鎖的2女兒，還向親友借錢去做心導管植入手術。

林男向彰化分署表示，因為他要帶著女兒回診，只能找大夜班來工作，全家就靠著中低收入戶的補助，加上他微薄的薪水來過日子，常常入不敷出，才會積欠約3萬元的汽車燃料使用費、使用牌照稅及罰鍰，但他願意分期繳納，也會努力還錢。

彰化分署見到林家的生活確實不容易，馬上尋求社會處、社福團體與慈善機構的協助，同時該分署的愛心社還發起童書、玩偶與物資募集，並趕在中秋節之前送到林家，小朋友見到玩偶全都開心極了，也拿起童書翻閱，林男感動的說，會儘快把欠稅的錢還清，把小孩平安養大。

行政執行署彰化分署長郭景銘帶著同仁募集物資前往關懷林男一家，並代表彰化分署愛心社捐贈2千元，讓全家開心過中秋節。（彰化分署提供）

行政執行署彰化分署長郭景銘帶著同仁募集物資前往關懷林男一家，並代表彰化分署愛心社捐贈2千元，讓全家開心過中秋節。（彰化分署提供）

行政執行署彰化分署長郭景銘帶著同仁募集物資前往關懷林男一家，並代表彰化分署愛心社捐贈2千元，讓全家開心過中秋節。（彰化分署提供）

行政執行署彰化分署長郭景銘帶著同仁募集物資前往關懷林男一家，並代表彰化分署愛心社捐贈2千元，讓全家開心過中秋節。（彰化分署提供）

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