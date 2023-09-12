「基泰大直」施工釀災 北檢會同廉政署北調組啟動偵辦

「基泰大直」疑因施工出包，本月7日釀隔鄰住宅整棟塌陷。（資料照）

2023/09/12 09:32

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設建案「基泰大直」施工造成鄰宅傾毀，民進黨台北市議員王世堅、陳怡君向台北地檢署告發，提及受損鄰宅屋主早在8個月前即到處陳情屋損，台北市政府卻幫基泰說話「不予列管」，以致基泰繼續施工而釀災，質疑人謀不臧，不排除有官商勾結；北檢已召開專案會議，會同廉政署北部地區調查組啟動偵辦，不排除近日展開約談。

王世堅昨公布基泰委託儀大工程顧問公司於7月26日提供給北市都發局的監測報告，當時基泰已施做完連續壁，還未開挖，但監測報告中的地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜等三數值，已超過警戒值，報告結論說明「部分監測儀器已超出警戒值」。但基泰未做任何的補救措施，北市建管處、都發局也做基泰的靠山，稱「工地安全無虞，鄰房損害與施工無關，所以工地不予列管」，以致最後釀成此次災禍。王已將該份監測報告提供給北檢。

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王世堅說明，報告監測的項目有地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜、壁體內傾度管等8大項；其中，位於大直街94巷3弄的監測點，在塌陷前44天，地面沉陷點數值已達58.5毫米，遠超過警戒值的16毫米，也大於行動值的20毫米；監測點「SB2」的建物，建物沉陷值27.7毫米，同樣超過行動值及警戒值。

新北土木技師公會理事長賴建宏分析，監測的數字無論是超過警戒值或行動值，工地在預防的機制上都要更謹慎，也必須做出相對應的措施，基泰是否有作出因應措施，應是後續要了解的重點。

專辦矚目案件的廉政署，旗下的北調組、肅貪組，近年來偵辦大案無數，北調組偵辦的大案包括勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文炒股弊案、馬祖岸巡總隊林姓前參謀主任涉嫌侵占軍用罐頭案、新竹縣府建管人員涉收賄不實核發建照案、國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤涉聘用清潔隊員收賄案及醫療口罩採購圖利等案，均是由北調組負責啟動偵蒐，與負責偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案的肅貪組，堪稱廉政署兩大「王牌部隊」。

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