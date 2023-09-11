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驚險一瞬間！ 澎湖2車相撞差點衝入飯店 3人受傷

馬公市新店路發生兩車對撞意外，差點衝入飯店。（記者劉禹慶攝）

馬公市新店路發生兩車對撞意外，差點衝入飯店。（記者劉禹慶攝）

2023/09/11 15:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是生死一線間！馬公市新店路今（11）日下午，一輛銀色轎車欲由外側車道，直接穿越對向車道，導致後面黑色轎車閃避不及，正面衝撞銀色轎車，由於衝擊力過大，銀色轎車差點衝入飯店，所幸飯店前阻車緣石發揮效果，但2車3人送醫搶救。

澎湖縣政府消防局調查指出，11日下午1時37分接獲民眾報案指稱，馬公市新店路「元泰飯店」前道路，有2輛自小客車發生交通事故，現場有3人受傷，其中1名駕駛人受困車內，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車8人前往現場搶救。

勤務人員到達現場後回報，現場係2輛自小客車相撞，車輛無冒煙及起火情形，其中1輛自小客車（8438-TG）駕駛人尚受困於車內。經勤務人員開啟該車右側駕駛座車門，以頸圈、軀幹固定器、長背板將傷者固定，下午1時56分協助駕駛順利脫困。

現場受傷人員共計3名，銀色自小客車宋姓駕駛人（男性、61歲、住馬公市），受困駕駛座，頭部外傷、左胸疼痛；朱姓妻子（女性、61歲、住馬公市），坐右後座，無明顯外傷，給予頸圈固定。

另一輛黑色自小客車許姓駕駛人（男性、38歲、住馬公市） ，右眉毛2公分撕裂傷、頭部及雙手多處擦傷，送部立澎湖醫院。根據現場民眾提供監視器畫面顯示，銀色自小客車由外側車道欲左轉穿越對向車道，才會被隨後的黑色轎車正面衝撞，詳細肇事原因，刻由警方調查中。

消防人員趕抵現場後，將受困銀色轎車內駕駛救出。（記者劉禹慶攝）

消防人員趕抵現場後，將受困銀色轎車內駕駛救出。（記者劉禹慶攝）

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