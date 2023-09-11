仰德大道4死8傷車禍 車行老闆、技師最終刑事責任判決結果出爐

陽明山仰德大道6年前發生4死8傷車禍，肇事「信詠工程」混凝土泵浦車其車行老闆陳美蘭因認罪確定獲得緩刑，技師盧志宏因拒絕認罪被判3年6月定讞。（資料照）

2023/09/11 11:13

〔記者溫于德／台北報導〕台北市陽明山仰德大道6年前發生「信詠工程」混凝土泵浦車「完全無煞車」失控衝撞22輛轎車、機車及民宅，釀4死8傷慘劇；駕駛阮英貴死亡獲不起訴。一審另依過失致死罪判信詠負責人陳美蘭4年2月徒刑、維修技師盧志宏3年6月；二審改判認罪陳女2年、緩刑5年，拒絕認罪盧男的刑期不變；全案僅盧上訴，被最高法院駁回定讞。

2017年7月19日上午交通尖峰時段，阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經北市陽明山仰德大道三段下山路段，以逾50公里時速撞上一輛轎車，並衝進對向停等紅燈車陣，短短5秒將22輛汽、機車往前推擠如鏟雪一般，並波及4戶民宅。

請繼續往下閱讀...

意外最終造成4人死亡，包括阮英貴、轎車駕駛何宗益、騎車到校的文化大學美術系助教且為前中研院院長翁啟惠姪子的翁竟期、騎車上山參加暑修的文大戲劇系女學生陳羿陵，另有8人輕重傷。

判決指出，混凝土泵浦車事後被查出於1977年出廠，信詠2005年以二手購入時已無手煞車，經委託台灣區汽車修理工業同業公會鑑定，發現該車根本失去引擎煞車功能，等於是在空檔下滑行。

況且，該車限重15公噸，卻超載至20.16公噸，案發時又剩下氣動煞車，導致下坡時重力加速度而過度使用，致氣體回填不及失靈，在完全沒有減速手段情況下，失控肇事。

一審士林地院認定，盧志宏更換差速器時，未檢查連接在中央傳動軸的減速驅動齒輪固定螺帽上的插銷，是否能有效固定螺帽，致螺帽脫落，中央傳動軸進而掉落，致引擎煞車失效，是車禍主因；陳美蘭身為車輛實際管理者，明知車輛嚴重超載且手煞車已遭拆除，竟容忍該車繼續行駛而釀禍，應共負過失致死責任，判陳4年2月徒刑、盧3年6月。

二審高等法院考量陳美蘭改口認罪，且除了一名被害人因高額求償1200萬元未達成和解外，其餘已進行賠償，改判陳2年徒刑、緩刑5年；盧因否認犯行又未達成和解，仍判刑3年6月徒刑。全案僅盧上訴，被最高法院駁回確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法