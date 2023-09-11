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誤認通緝犯抓錯人 三重警與當事人都起訴

被誤認為通緝犯的黃男事後在立委陪同下召開記者會。（資料照）

被誤認為通緝犯的黃男事後在立委陪同下召開記者會。（資料照）

2023/09/11 13:25

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府警察局三重分局翁姓警員去年9月，著便依抓通緝犯時，誤認黃姓男子是通緝犯，抓錯人進而發生拉扯，黃男反擊跨坐在翁員身上出手攻擊，並出腳踹另一名江姓警員，2警聯手將黃男壓制後，翁員以有身體壓制、出拳攻擊，甚至還辱罵黃男三字經等行為，新北地檢署今依傷害罪嫌起訴黃男，並依公務員假借職務上機會犯傷害、公然侮辱、強制等罪嫌起訴翁員。

檢方調查，去年9月20日下午2時許，翁員追查一名李姓通緝犯時，發現李男把機車停在三重後竹圍街附近，遂穿著便依前往巡檢，因黃男剛好從該機車旁走過，誤認他就是通緝犯，便下車詢問黃男是否為李男，並將右手搭在他肩膀上。

檢方調查，黃男對突如其來的詢問及搭肩動作進行反抗，且未表明身份，翁員因此更加誤認他就是通緝犯，進而執行逮捕行動，雙方進而發生互抱拉扯衝突。

檢方調查，黃男因突然改變重心，導致翁員摔倒後，隨即跨坐在他身上，並出手攻擊，一旁的江員聽到翁員呼叫救命，也前往拉人，也遭黃男踢中胸口；後來，2人聯手將黃男壓制在地後，翁員竟出拳毆打，還拿辣椒水噴灑黃男眼睛，甚至出言辱罵三字經，回到派出所後，明知黃男已明確表達不要到廁所沖洗眼睛，又又強拉黃男至廁所。

事後，黃男召開記者會控訴翁員行為，並提出告訴，員警也對黃男提出傷害告訴；檢方調查後依公務員假借職務上機會犯傷害、公然侮辱、強制等罪嫌起訴翁員，同時依傷害罪起訴黃男。

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