臉書假買家出沒！新北女賣百元小物竟被騙逾3萬元

警方公布假買家詐騙手法流程。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/10 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期網路拍賣平台又出現新型詐騙，假買家以要購買商品為由，先要求個人賣家先加LINE，再以交易保障為由，要求賣家開立7-11賣貨便等，最後卻以協助認證、解除錯誤訂單為由，又引導去操作ATM、網路銀行，有小資女僅在網路賣500元卸妝小物，卻被騙走3萬元。

警方調查，新北市22歲洪姓小資女，日前在臉書Messenger接到買家私訊，表示欲購買她刊登在marketplace的卸妝小物商品，對方買家建議在7-11賣貨便進行交易比較有保障，洪女便前往開立新賣場，並將商品連結傳給該名買家。

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沒想到該買家卻表示，他這邊電腦顯示「無法下單且帳戶遭凍結」，傳送一組7-11賣貨便客服連結給洪女，對新系統不熟悉及慌亂下，洪女遂加入買家提供的賣貨便LINE客服。該客服人員向洪女表示因她「尚未開通認證」無法使用賣場，需提供個人銀行帳戶資訊。

隨後洪女接獲「銀行客服人員」來電表示欲「協助認證、解除錯誤」，要求洪女操作網路銀行進行匯款，並表示驗證完成後會退回款項，洪女在不知情下依對方指示匯款，隔日與朋友聊天時，始驚覺遭詐騙。

警方表示，針對此詐騙手法，7-11賣貨便、全家好賣+及蝦皮拍賣等賣場，均已配合刑事局完成反詐騙相關建議，在賣家申請註冊及上架商品時，強化提醒賣家慎防此詐騙手法；民眾交易時也務必多加查證，勿加入不明LINE客服或點擊不明網址連結提供個人資料，避免個人資料外洩致遭詐騙。

警方提醒，不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒皆係以話術使民眾誤信為電商平台客服人員，進而依指示操作匯款受騙，只要聽到「訂單錯誤」、「重複扣款」及「升級VIP」或網路賣家接獲稱「賣場未簽署金流協議」、「保障服務」、「賣家身分認證」等等關鍵字，皆為詐騙話術，有問題可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

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