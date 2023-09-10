閃過「鬼月」！鳳山警分局「全白」新廈9/15進駐

高雄市鳳山警分局新廈採用「全白」外觀設計，顛覆過去警察官署的刻板印象，目前已完工，警方特地閃過「鬼月」再搬遷進駐，下月舉辨入厝儀式。（記者黃良傑攝）

2023/09/10 11:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鳳山警分局逾40年歷史的建築老舊，空間不足，高雄市政府向中央爭取及編列相關經費約4億元，選在與熱帶園藝試驗所為鄰的文龍東路上，換地新建地下2層、地上8層新廈，前陣子已完工，原本9月初即可進駐，因恰遇農曆七月「鬼月」，最後選在9月15日（農曆八月初一）、16日（初二）搬遷。

鳳山警分局新建辦公大樓工程原定去年11月完工，白色外觀一度引發議論，不少基層員警與市民都覺得乍看之下不知道是警察局，白色外觀恐被誤認成醫院、宿舍，一度引來外界議論，高雄市新工處回應建築設計考量融入周遭社區，也要擺脫以往警察官署給人的壓迫感，顛覆「衙門」刻板印象。

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新的鳳山警分局位於鳳山區文龍東路、鳳山熱帶園藝試驗分所旁，高雄市警局向中央爭取前瞻基礎建設經費，編列4.08億元，打造地下2層、地上8層全新廳舍，2019年10月開工，原定去年11月完工、今年3月進駐，因故延宕，目前已完工，員警將先進駐辦公，預計10月下旬擇良時舉辦入厝典禮，舊分局原址將分由社會局、消防局運用。

據了解，鳳山分局新建辦公廳舍1樓為警備隊，2、3樓為偵查隊、保防組等單位，4樓為交通組，5樓為督察、行政組，分局長、副分局長和勤指中心位於6樓；因受限於市府各局處年度預算執行，原本搬入舊辦公廳舍1、2樓的社會局及接下3樓的消防局均有年底執行預算壓力，希望警方儘快搬家，以利維修翻新舊址。

高雄市鳳山警分局新廈採用「全白」外觀設計，目前已完工，警方特地閃過「鬼月」再搬遷進駐，下月舉辨入厝儀式。（記者黃良傑攝）

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