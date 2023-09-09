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新北警鑑識中心比對DNA 讓宜蘭白骨找到回基隆家的路

新北市鑑識中心比對宜蘭縣頭城出海口一具白骨，找疑似家人採集DNA，協助家人找到離家3個月的馮女屍骨，入土為安。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鑑識中心比對宜蘭縣頭城出海口一具白骨，找疑似家人採集DNA，協助家人找到離家3個月的馮女屍骨，入土為安。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/09 14:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕宜蘭縣頭城出海口7月底發現一具白骨，新北市警察局鑑識中心比對鄰近縣市失蹤人口，懷疑可能是6月底失蹤的基隆市馮姓女子，通知家屬採集DNA，經法醫研究所比對，確認白骨身分為失蹤馮女，在距家約70公里處找到屍骨，終於讓客死他鄉的馮女入土為安，找到回家的路。

新北市鑑識中心調查，基隆市中正區53歲馮女6月底獨自騎車離家，音訊全無，丈夫報案失蹤，而在馮女失蹤後的一個月，宜蘭縣頭城大溪川出海口，被漁民發現一具白骨化屍體，身上全無資料；新北警方比對後，分析白骨為中年女性，從地緣及失蹤時間，研判極有可能是馮女，通知丈夫、家人採集DNA，經比對、確認死者身分。

丈夫接獲通知，難掩哀痛，透露妻子馮女離家後便音訊全無，家人雖然報案失蹤，也持續等待親人能回家，未料尋獲一具白骨，心中百般不捨傷痛，但丈夫仍再三感謝警方，找回妻子屍骨，彌補心中最大遺憾。

新北市警局呼籲，失蹤人口若經相當時間仍未尋獲，仍不要放棄希望，家屬可直接到新北市警局無償申請DNA採樣比對，在尋人過程中，多一種協尋管道、便多一次機會，期許失蹤者都能早日找到回家的路。

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