9/8大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

9月8日開獎的第112000084期大樂透、第112000215期雙贏彩、第112000215期今彩539頭獎均摃龜。

2023/09/08 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月8日）開獎的第112000084期大樂透、第112000215期雙贏彩、第112000215期今彩539頭獎均摃龜。

第112000084期大樂透中獎號碼「14、20、23、33、34、40，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得9萬5398元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬3415元；伍獎共1522注中獎，每注可得2000元；陸獎共2029注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1015注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7714注中獎，每注可得400元。

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第112000084期49樂合彩中獎號碼為「14、20、23、33、34、40」，四合摃龜；三合共78注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2732注中獎，每注可得1250元。

第112000215期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、09、10、12、13、15、16、17、18、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共78注中獎，每注可得500元；肆獎共1056注中獎，每注可得100元。

第112000215期今彩539中獎號碼為「06、08、14、23、31」，頭獎摃龜；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共6688注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1287注中獎，每注可得50元。

第112000215期39樂合彩中獎號碼為「06、08、14、23、31」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共308注中獎，每注可得1萬576元；二合共9065注中獎，每注可得1125元。

第112000215期3星彩中獎號碼為「498」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000215期4星彩中獎號碼為「7070」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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