吃飯太慢賞巴掌！「暴力保育員」對11名幼童施暴被判刑

陳姓女保育員對11名幼童施暴與恐嚇等犯行，台中地院判處1年2月徒刑（不可易科罰金）與8月徒刑（可易科罰金）。圖非當事人。（情境照）

2023/09/07 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一所雙語中小學附設幼兒園的陳姓教育員，2021年至2022年間，對11名幼童，以吃飯速度太慢等理由，揮手毆打、掌摑，或持湯匙毆打，導致幼童受傷，又擔心幼童告知父母，她竟威脅「小眼睛跟著你們，你們在家裡講什麼，小眼睛都知道」，甚至造成部分幼童罹患創傷後壓力症候群，台中地院審理時，陳女坦承犯行，法官認為她故意對兒童犯傷害、強制罪與恐嚇罪，判處1年2月徒刑（不可易科罰金）與8月徒刑（可易科罰金），可上訴。

判決書指出，陳女於2021年11月24日於托兒園內，見幼童甲（皆化名）於洗手後甩水，竟徒手毆打，導致背部紅腫，2022年1月18日中午，認為幼童乙與丙吃飯速度太慢，竟徒手、持湯匙等方式毆打，強令兩名幼童加快吃飯速度，導致兩童分別臉頰挫傷、左手多處挫傷，以及右臉及鼻挫傷、左手背挫傷。

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2021年3月與9月，以及2022年1月，陳女又認為幼童丁、戊與己吃飯速度太慢，以徒手等方式毆打3名幼童，強令加快吃飯速度，導致3人受輕傷。

2022年1月24日下午，陳女認為幼童庚，沒將自己的嘔吐物清理乾淨，她徒手毆打成傷，另於2022年1月間徒手毆打幼童辛，以及認為幼童壬吃飯速度太慢，持湯匙毆打且強令加快吃飯速度，導致幼童壬左側手臂紅腫。

陳女擔心幼童告知父母親，於2022年1月25日，在教室內恐嚇8名幼童，「『小眼睛』跟著你們，你們在家裡講什麼，『小眼睛』都知道，如果你們將事情講出去，會被我發現，就會被處罰」，暗示幼童家中的對話、表現隨時遭監視，若有向家長告知對陳女不利之事，將受到處罰，以此加害身體之事，恐嚇前開幼童，使幼童心生畏懼，部分兒童甚至罹患創傷後壓力症候群等身心疾症。

台中地方法院審理時，陳女坦承不諱，法官認為，她觸犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法的成年人故意對兒童犯傷害罪、強制罪，以及刑法的成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪，傷害罪各判5月，強制罪各判3月，恐嚇罪判6月，合併判刑1年2月（不可易科罰金）與8月徒刑（可易科罰金），可上訴二審。

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