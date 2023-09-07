前調查局長秘書竟成捷運癡漢！調查官涉「連續猥褻2女下體」被起訴

調查官邱享坤被控強制猥褻2名捷運女乘客。（資料照）

2023/09/07 09:29

〔記者錢利忠／台北報導〕原任調查局總務處科長的邱享坤，遭2名搭乘捷運的正妹指控涉嫌伸鹹豬手，消息傳出後，基層調查官一陣譁然，向來高度重視局譽的調查局長王俊力也大為震怒；台北地檢署考量互不認識的2女均指證歷歷，認定邱男涉嫌「連續」摸2女的下體，今依2個強制猥褻罪將邱起訴。

檢方調查，去年12月29日早上9時許，邱男搭乘北捷板南線，於列車駛離江子翠站開往龍山寺站途中，涉嫌站在首名被害的正妹左前方，伸手向後方觸碰對方的下體，正妹雖立即閃躲並以手遮擋，邱仍持續動作，直到她拿皮包遮擋在身體前面，邱才罷手。

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邱男犯下第1件犯行後，又於列車駛離龍山寺站開往西門站途中，另對站在他後方的第2名女子下手，利用車廂人潮擁擠的機會，伸手碰觸他後方女子的下體，嚇得她逃到另一個車門躲避。

首名被害正妹發現邱男竟對另名女子下手，立即上前詢問該名受害女子，2女隨即向站務人員求助，邱男因此被依強制猥褻罪法辦；檢方認為2女互不認識，卻同時指證邱男涉嫌觸摸其下體，認定邱男涉有重嫌，予以起訴。

調查局認為邱享坤涉嫌刑責，已嚴重損害調查局聲譽，今年1月5日將他調離現職，靜候調查及後續懲處。

55歲的邱享坤曾任前調查局長張濟平的秘書，並於前局長呂文忠任內，被拔擢為局長秘書室機要科長，後因總務處檔案科科長一職出缺，急需能手負責調查局內的關鍵檔案歸檔等業務，呂便安排邱去接任總務處科長。

調查局表示，該員於去年12月29日休假期間上午，因搭乘台北捷運時，涉行為不檢，遭當事人報警處理。由於該員所為涉嫌刑責，且有損局譽，依據本局調查人員遷調實施要點規定，先行調離現職，並立即啟動行政調查，至於行政違失部分，將視調查結果，予以從嚴、從重懲處。另將強化本局同仁法紀宣導教育，要求同仁注意遵守紀律，端正言行，以維護本局形象。

此案曝光後，不少基層調查官私下談論此事，有調查官認為，「北捷上班真的很擠，被誣陷機率不是沒有，有確切證據出現前，都不應該批評任一方」，也有調查官提及，「雖然尖峰時段捷運很擠，但為免爭議，個人通常會避免將手放在他人私處或胸前附近，至於學長的手當時究竟在哪裡，警方調查後應該會有答案」。

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