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首頁　>　社會

嘉義通緝犯被逮捕 尖叫哭喊「要打電話給媽媽」

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2023/09/05 09:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣蔣姓男子因毒品案被通緝，今年2月11日深夜被警方透過網路將他約出，正要逮捕時，蔣男竟一邊尖叫哭泣、一邊喊著「要打電話給媽媽」，還用腳將警員踢傷，經檢方起訴，嘉義地方法院依妨害公務判處蔣男拘役50日，得易科罰金。

蔣男因涉及毒品案件於去年10月19日被嘉義地檢署通緝，水上分局警員網路巡邏發現蔣男帳號，2月11日透過網路將他約出，要在其住處見面，當晚警員看到蔣男步出住處，前往將他逮捕，蔣男隨即拔腿就跑，逮捕過程中踢傷警員，最後被壓制逮捕。

偵訊時，蔣男否認有妨害公務犯意，表示當時「員警壓制我，我很不舒服」，是不小心的，沒有攻擊警察的意思。

法院勘查警方密錄器影像，影片顯示，逮捕過程中，蔣男尖叫、哭泣，警員要求蔣男不要動，蔣男則不斷表示「要打電話給媽媽」，員警要對蔣男上銬時，他又說「要打電話給媽媽」，要跟員警下跪，員警要求他不要動、趴著，蔣男仍不停尖叫哭泣，過程中也有身體反抗動作。

法院認為，蔣男明知自己是通緝犯，遭警方圍捕壓制，應配合上銬，卻情緒激動、哭泣尖叫、不斷反抗，不小心只是卸責之詞，審酌被告國中肄業，未婚無子，素行不佳，否認犯行，判處拘役50日，得易科罰金。

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