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首頁　>　社會

3毒販被監聽突中斷通信 內鬼竟是小隊長

懲戒法院駁回李員上訴，全案確定。（記者吳政峰攝）

懲戒法院駁回李員上訴，全案確定。（記者吳政峰攝）

2023/09/01 23:18

〔記者吳政峰／台北報導〕台南市警局2020年間監聽3名毒販期間，3嫌卻突然中斷通訊，員警研判情況有異，追查之後赫見竟是李姓小隊長通風報信，涉犯庇護、洩密等罪，台南地院判刑1年2月，緩刑2年。懲戒法院一審判李員休職3年，李員不服，提起上訴，日前被懲戒法院二審駁回。

李員專責通訊監察業務及加強打擊非法竊聽行為等業務，因職務之便而得知毒品列管人口吳、陳二人，已因販賣毒品案件被秘密偵辦中，卻分別於2020年4月間，向戴姓線民透漏吳嫌所使用手機「有人在聽」，並告知兩嫌間有毒品交易情事；同年6月18日，李員又跟向陳嫌說：「手機不要再用了」。

三嫌獲悉遭到警方通訊監察，不再使用該手機門號，台南警發現通訊異常中斷，均無任何通聯記錄，察覺有異，立刻持搜索票到吳嫌住處搜索，同時傳訊相關證人到案說明，一查驚覺李員通風報信。

此外，調查局台南市調處2020年間搜索李員辦公處所，及住處執行搜索，從他的LINE對話發現紀錄有異，經循線查知，李員與一名甫自台南地檢署檢察官轉任律師的張簡姓男子私交不錯，竟將一起還在偵辦中的案件資料，私下傳給張簡律師。

台南地院認定李員犯毒品危害防制條例第15條第2項，公務員明知他人犯同條例第4條至第14條之罪而予以庇護罪、洩密罪、公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，判刑1年2月，緩刑3年，支付8萬元。台南市政府把全案移請懲戒法院審理。

懲戒法院一審指出，李員是警察人員，卻未恪遵法令，慎用職權，反徇私庇護、洩漏偵查應秘密事項，及洩漏民眾個人資料，違反保守秘密義務，侵害個人隱私，危害公務機關機密，妨害刑事案件偵查進行，嚴重損害公務員形象及機關信譽，惟考量其坦承違失，判休職3年，讓他保住工作。

李員不服，提起上訴，主張休職致無薪俸可領，影響其日常生活甚鉅，要求改判降級以下的較輕處分。

懲戒法院二審表示，一審判決並無李員所指違背法令的情形，上訴意旨指摘一審判決違背法令，求予廢棄，並改處降級以下較輕處分之判決，並無理由，且無行言詞辯論必要，合議庭評議後駁回上訴，全案確定。

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