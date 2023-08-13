毒嫌無罪全因做筆錄「遭上銬」 法官判決書引網熱議

高雄地方法院日前審理一起毒品案，以嫌犯在警詢時遭違法上銬，自白不正方法取得無證據能力為由，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，判決嫌犯販毒。無罪上銬示意圖。（美聯社）

2023/08/13 17:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄地方法院日前審理一起毒品案，以嫌犯在警詢時遭違法上銬，自白不正方法取得無證據能力為由，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，判決嫌犯販毒無罪，判決書被PO上臉書社團，引發網路熱議！

高雄地檢署也認為，該判決僅單純以被告於警局製作筆錄時未解除手銬，即認為被告自白不具有任意性，無罪判決顯有不當，已在收到判決後，7月中依法提出上訴。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，2021年5月22日李男透過程姓少年，將10包毒品咖啡包以3500元賣給盧姓少年，盧姓少年被警查獲，警方循線追查到李男，警詢和檢方偵訊時李男都自白坦承犯行，被依毒品危害防治條例起訴。

未料案子移送到法院，李男卻改口否認犯行，並辯稱被抓時已吃安眠藥準備睡覺，在警局已睡著，做筆錄時意識都不清楚；李男的律師也辯稱，犯罪行為人在候詢時，警方不得不分情況對犯罪嫌疑人一律予以上銬，李男在警局作筆錄時，並沒有自殘、攻擊等行為，也沒有脫逃意圖，沒有必須使用手銬的情形，認為李男警詢筆錄是在違法情況下作成，依刑事訴訟法規定這份自白無證據能力，而檢察官訊問大部分是以詢問李男是否承認警詢內容為主，因此也沒有證據能力。

承辦員警則證稱，從警30多年來，只要是現行犯到案，一律上手銬接受詢問，從沒聽過有合法性疑義，且當下李男對「被上手銬」並無表達意見。

合議庭3位法官則認為，李男在警詢中是孤立處在陌生環境，若再以上銬方式進行詢問，恐有無形中增強「必須服從詢問者」心理壓力之虞，因此認為員警於製作警詢筆錄時，無正當理由而未將李男的手銬卸下，屬刑事訴訟法的「不正方法」，自白無證據能力，加上購毒者及證人的證詞多所矛盾，因此判李男無罪，可上訴。

判決書被PO上臉書社團「靠北POLICE」引發熱議：「現行犯不上銬，落跑你他媽的要負責嗎？」、「不上銬人出事跑了，再辦你警察縱放人犯」、「筆錄都給檢察官問，我們負責抓人後直接丟地檢署就好啊，反正法官認為警察問的都是屁」、「真的是太屌了高雄地院法官，以後大家抓到嫌犯問筆錄不能上銬喔，筆錄最後問警方有無嚴刑逼供外，還要問警方有無給你上銬？真的笑死人了」。

高雄地檢署表示，該判決錯誤適用法令，不當擴張刑事訴訟法及相關規定，也沒有考慮到以現行犯逮捕後接受詢問的被告仍具一定危險性，且警察仍有防止其脫逃的法律義務，另警方在詢問過程中也有全程錄音錄影，沒看到有因不正訊問而違反自白任意性的情形。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法