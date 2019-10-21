通緝犯被逮頻索鑰匙「掏耳朵」？ 警銳眼辨「這玩意」阻脫銬

2019-10-21 14:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕41歲的周姓男子因過失傷害等罪名被通緝，日前因為騎車不戴安全帽被警方攔查後逮捕，周嫌不僅言談間極度不配合，回到派出所後更數度用「掏耳朵」這個理由向警方索討他已被警方代為保管的鑰匙，次數和口氣都極不對勁，警方覺得有異深入調查，發現鑰匙串中的1把L型金屬物竟能打開手銬，自以為天衣無鏠的周嫌立刻變成洩了氣的皮球，坦言「如有機會確實想解開手銬」，還好警方銳眼阻脫逃。

東濱所所長郭瑾樺、警員林明暉日前執行巡邏勤務時，行經東港鎮安漁路段時發現2名男子未戴安全帽騎摩托車，且見警經過，就立刻隨即轉身離開，臉上更是藏不住恐慌，2人覺得有異上前盤查，沒想到後座的男子為屏東地檢署所發佈的不能安全駕駛、過失傷害的通緝犯，駕駛則是毒品列管人口，警方遂將兩人帶返所作後續調查。

警方表示，周姓通緝犯的態度不僅不配合，甚至在警方將其帶返所後，數度要向警方索取已被代為保管之鑰匙，由於次數太多，且還唬爛是要「掏耳朵」，態度、神情令人生疑，所長郭瑾樺覺得有異，檢視該串鑰匙後發現有1把L型之金屬物，疑似可作為開簡易開鎖工具。

郭瑾樺說，秉持實驗精神，將手銬拿來試開，果不其然轉著兩三下，手銬就硬生生被開啟，推測周嫌在逃亡過程中就預謀設計此工具，他再詢問周嫌，周嫌表示製作這個L型金屬物初衷真的只是為了方便挖耳朵，但若有機會可解開手銬，他也有嘗試，所以才會不斷索討，沒想到卻被眼尖所長發現，案經偵詢後移送歸案；另駕駛許男所排放之尿液初步篩檢呈毒品甲基安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例函請偵辦。

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