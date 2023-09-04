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縱火燒海洋志工船 4嫌判決結果出爐

海洋志工船遭縱火案 ，全案經橋頭地院判決出爐。（澎湖縣政府消防局提供）

海洋志工船遭縱火案 ，全案經橋頭地院判決出爐。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/09/04 12:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕3年前震撼澎湖的海洋志工快艇縱火案，業經橋頭地院判決，除許峯城罪證不足無罪宣判外，涉嫌教唆的許尊揚及共同規劃放火燒燬的陳榮宗、蔡亞峰、郭要清等4人，因犯公共危險罪，分獲3年2月及1年10月不等的有期徒刑，至於實際執行燒船的陳家財，則尚未判決。

海洋志工船深夜起火，警消原本以為是船舶引擎過熱故障，才引發火災，並非人為事件，但隨後調閱監視器，眼尖文澳派出所員警，從監視器裡面看到暗夜中有一顆人頭在海中載浮載沉，放大檢視，才發現是有人縱火行兇，循線追緝才查出就是陳家財縱火，經檢警聲押後，進而追出6名嫌疑人。

判決書指出，許尊揚曾因違法電魚，經海洋保育志工陳盡川舉發而遭監控，因此心生不滿，為阻止海洋志工船出海取締，2020年與郭要清、陳榮宗、蔡亞峰及陳家財計畫放火燒船，以40萬元報酬執行，事後陳榮宗、蔡亞峰、郭要清及陳家財，各分配25萬元、5萬元、5萬元、5萬元價金。

全案經澎湖地檢署依公共危險等罪嫌，依法將6人提起公訴，並移交橋頭地院審理，判決結果出爐，涉嫌教唆放火的許尊揚因不認罪，被依公共危險罪判處3年2月有期徒刑，不准緩刑和易科罰金。餘3人均因自白犯罪，且每人以60萬元與被害者達成和解，緩刑5年並保護管束，每個月向陳盡川支付1萬元損害賠償金至還清，並提供50小時義務勞務

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