奇蹟！雲林逆子縱火奪3命 重傷婦搶救96小時可以出院了

發生於今年8月15日雲林逆子縱火案僥倖存活的44歲婦人，經過彰基醫療團隊4天搶救，已完全脫離險境，今天從加護病房轉進普通病房。（圖由彰基提供）

2023/08/19 11:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕奇蹟！8月15日凌晨3時，雲林縣逆子縱火案造成3死1重傷的家庭悲劇，傷勢嚴重僥倖被救出的44歲劉姓婦人，經過彰化基督教醫院搶救96小時，已經拔管可以自主呼吸，復原情況良好，隨時可以出院，不過，院方顧及劉婦的心理層面，今天先讓婦人從加護病房轉進普通病房再觀察1、2天，等跟其家人討論後再安排出院時間。

33歲杜姓男子與父親同居人45歲劉女疑因債務發生口角，涉嫌在15日凌晨3點多縱火，造成同父異母4歲弟弟劉姓男童及劉女21歲女兒死亡，56歲杜父送醫不治，縱火案共釀3死。

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彰基院長陳穆寬說，劉姓婦人因吸入性嗆傷、一氧化碳中毒和呼吸道燒傷等症狀，在雲林若瑟醫院診療後，於8月15日清晨6時，插管轉至彰基專責燒燙傷中心搶救，傷勢嚴重，經過醫院團隊搶救4天，完全脫離險境，復原得差不多了，原本擔心呼吸道燒傷可能造成狹窄、感染等後遺症，應該都沒有了，吸入性嗆傷和一氧化碳中毒部分經過醫療救護也復原得不錯，今天，劉婦轉進普通病房，隨時可以出院，不過，基於身心靈照護的必要性，醫院會再觀察劉婦1、2天。

陳穆寬表示，劉婦逃過死劫，話很少，悶悶不樂，她的2個兒女很孝順，都有來醫院陪伴和照顧，目前醫院最擔心的還是劉婦心理創傷的層面，人遭逢重大家庭變故，活著比死去的更痛苦，心情的沮喪和轉變，更需要親友的關心，醫院在第一時間已由社工部介入，同時結合教會資源，提供劉婦、全家、全程的照顧，希望她平安渡過難關。

彰基醫療團隊採取即時與適當的醫療救治作為救活婦人。（圖由彰基提供）

彰基院長陳穆寬（中）帶領醫療團隊，成功搶救雲林逆子縱火案重傷送醫的44歲婦人，婦人已由加護病房轉進普通病房，隨時可以出院。（圖由彰基提供）

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