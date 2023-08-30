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高雄城中城縱火奪46命 黃格格二審仍逃死

高雄市城中城大火造成46死43傷，嫌犯黃格格二審仍逃一死。（資料照，本報合成）

高雄市城中城大火造成46死43傷，嫌犯黃格格二審仍逃一死。（資料照，本報合成）

2023/08/30 11:26

首次上稿：09:20
更新時間：11:26（新增逃死理由）

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚各界高雄市城中城大火46死43傷案，嫌犯黃格格一審判處無期徒刑，檢方不服上訴要求改判死刑，高等法院高雄分院上午宣判，依殺人罪仍處無期。

合議庭法官指出，黃女觸犯間接故意殺人罪，不符合公政公約所定「情節最重大之罪」，不能科處死刑，並審酌她服刑25年，縱使假釋出獄，已逾78歲，對社會危險不大，因此判免死。

黃格格視訊聆判獲悉被判無期徒刑，面無表情，由監所管理員押回牢房。

據了解，2021年10月14日凌晨2點多，鹽埕區老舊大樓「城中城」一樓驚傳火警，火勢一發不可收拾，警消人員速抵達現場灌救，經10小時搶救始撲滅，竟釀成46人死亡、43人輕重大悲劇。

檢警辦案人員調查，黃格格（在押）與郭姓男子有感情糾紛，火警發生當晚，她騎車離開城中城住處30分鐘後，2人先前泡茶間冒出火光，隨後引燃機車爆炸，整棟大樓立即陷入火海。

此外，據火災鑑定報告，起火點在該房內沙發，加上黃女平常有亂倒淨香惡性，當晚又與郭起爭執，認定她酒後涉嫌意圖點火洩恨、滋事，不料發生重大悲劇，依殺人及公共危險罪起訴，並具體求處死刑，但被高雄地院改判無期，檢方不服上訴，要求改判極刑。

黃女應訊時，堅決否認縱火，並反指郭男進入屋內放火，檢方指控內容非事實。

高雄高分院開庭調查，證人劉姓計程車駕駛親眼目睹是黃女房間先出現火光，證詞並與鑑定報告起火點符合，認定她縱火，維持原審刑度，仍可上訴。

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