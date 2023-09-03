倒垃圾起爭執罵人「垃圾」 台中女下場出爐了

台中某社區一名潘姓女子，罵楊姓女住戶「垃圾」、「垃圾桶」，台中高分院近日駁回上訴，判罰金2千元確定。（記者陳建志攝）

2023/09/03 17:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名潘姓女子是某社區的清潔人員，卻因倒垃圾問題，和住在社區一樓店面的楊姓女子起嫌隙，去年1月時，楊女持垃圾走進社區中庭，想將垃圾丟在社區放置垃圾的區域，潘女看到先喝斥她「出去」，接著又罵她「垃圾、垃圾」、「垃圾桶」，楊女拿手機錄影提告，一審依妨害名譽判處新台幣2千元，近日台中高分院駁回上訴，全案確定。

判決指出，潘姓女子是台中某社區清潔人員，和一樓店面的楊姓女子，兩人就是否能將垃圾丟在社區放置垃圾區域存在爭執，去年1月7日上午11點多時，楊姓女子拿垃圾走進社區中庭，潘女就要求她出去，並罵楊女「垃圾、垃圾」、「垃圾桶」，楊女不滿拿收機錄影蒐證，提出妨害名譽告訴。

請繼續往下閱讀...

潘女在法院審理時否認犯行，辯稱並無對楊女罵「垃圾」、「垃圾桶」等語，並說只是請楊女將垃圾妥善分類而已。

一審時法官當庭勘驗現場錄影畫面發現，當天楊女持垃圾進入社區中庭，潘女不斷怒斥：「出去、出去，你給我出去」，後來楊女朝外走時，潘女脫口而出「垃圾！垃圾！」，楊女回：「告你啊」，潘女再稱：「垃圾桶」，認為在多數人可共見共聞的社區中庭，罵「垃圾、垃圾」、「垃圾桶」等語，足以貶損楊女的人格尊嚴及社會評價，依妨害名譽判罰2千元，台中高分院近日駁回上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法