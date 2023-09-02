好兄弟有保祐！台78線4車撞成一團6人受傷 幸無大礙

台78線斗南段昨天發生一起4輛車追撞事故，白色轎車多次撞擊嚴重扭曲變形。（斗南分局提供）

2023/09/02 12:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台78線快速道路斗南段發生一起４車追撞事故，其中一輛白色轎車遭追撞2次整輛車扭曲變形，該事故造成6人受傷，所幸送醫急救均無大礙，由於事故發生當下雨勢不小，可能是視線不良、天雨路滑肇禍，詳細肇因由斗南分局調查中。

這起事故發生在昨天下午4點多，有其他車輛駕駛行經時車子行車紀錄器剛好拍到大貨車追撞瞬間，今天將影片PO在上臉書社團引起討論。

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根據畫面事故地點因有一輛白色轎車及大貨車發生事故停在外側車道上，其他行經車輛減速變換車道避開，其中一輛黑色轎車還未切換到內側車道時，突然另一輛大貨車先擦撞其右後方，後直接再衝撞前方停在車道的轎車及貨車，白色轎車因此撞上內側護欄。

斗南分局第五組組長徐呈璋指出，初步了解，這件事故是白色轎車駕駛因天雨路滑失控先自撞右側護欄後，後方大貨車閃避不及撞上，2名駕駛下車等待處理，大約10分鐘白色大貨車擦撞由外側要切入內線的黑色轎車，剎車不及再造撞白色轎車及大貨車。

徐呈璋說，4名駕駛都無酒駕，4輛車共有6人受傷，所幸送醫均無大礙，提醒用路人，行經快速道路務必減速慢行，並注意車前、車後狀況，尤其下雨視線不佳，要小心駕駛。

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