外商女主管投資虛擬幣被詐600萬 汐止警逮12車手攔阻2145萬

新北市汐止警分局統計今年暑假2個月期間，合計10案逮到12名車手，累計成功攔阻台幣2145萬元；圖為部分款項。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/01 13:23

〔記者林嘉東／新北報導〕投資詐騙案猖獗！

新北市汐止警方在暑假2個月內，偵破的10件詐騙案中，有8件都是投資詐騙案，其中1名黃姓外商女主管投資虛擬幣600萬餘元，發現獲利無法提領，才驚覺被騙，警方獲報逮到面交車手。汐止警分局合計10案共逮到12名車手，累計成功攔阻2145萬元。

請繼續往下閱讀...

汐止警分局偵查隊長梁献堂表示，暑假2個月期間，從7月1日至8月31日止，汐止警方共破獲10件面交詐欺案，逮獲12名車手，成功攔阻2145萬的詐騙款項。

警方分析10件 詐欺案類型，光「投資詐騙」就有8件，其中社后派出所8月15日1 天就接獲2起投資詐騙案，並成功逮捕3名詐欺車手。

梁献堂指出，黃姓外商女主管（50歲）於今年6月份誤信詐團在LINE投資虛擬貨幣廣告可以快速致富，加入詐騙集團的投資群組下載投資APP軟體後，陸續匯出600萬餘元，發現帳戶獲利根本無法提領，才驚覺被騙。

沒想到詐團食髓知味，要求黃女再儲值70萬元買股票，黃女遂與警方合作，和對方約在汐止區南陽街某超商面交70萬元現金，讓警方順利逮到年僅21歲吳姓等車手。

另名郭姓被害人也遇到上述投資詐騙手法，對方要他投資150萬元，並約定在中興路某超商前面交，還好郭男面交錢及時清醒，聯繫警方逮捕前來取款的20歲林姓車手。

梁献堂呼籲，假投資虛擬貨幣及股票等手法近來已成為詐團行騙主流，投資詐騙多標榜高獲利、低風險，鎖定市民貪圖快速致富等心態，市民若遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市汐止警分局統計今年暑假2個月期間，合計10案逮到12名車手，累計成功攔阻台幣2145萬元。（記者林嘉東翻攝））

新北市汐止警分局統計今年暑假2個月期間，合計10案逮到12名車手，累計成功攔阻台幣2145萬元。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法