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首頁　>　社會

男大生投資虛擬泰達幣被騙 15萬生活費全泡湯

延平街派出所。（資料照）

延平街派出所。（資料照）

2023/09/01 10:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕22歲林姓大學生在臉書看見投資虛擬貨幣廣告，為了想多賺點生活費，與對方加LINE後投入15萬元生活費，直到發現無法提領獲利，才驚覺有異向警方報案後，向對方佯稱要再投資15萬元，誘捕到32歲謝姓車手。警方訊後，將謝男依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，就讀大學的林男，今年8月間在臉書上看見投資泰達幣廣告，可獲取高報酬的引誘下，主動聯繫對方表示要投資，與對方加LINE後，投資15萬元。

未料，林男投資沒幾天，上月25日發現無法提領獲利；經詢問同窗好友才驚覺被騙，隨後至基隆市警一分局延平街派出所報案。

警方指出，林男與派出所警員與偵查隊配合，向對方佯稱要再投資15萬元，昨天下午2時許，誘出詐團成員在上次面交的衛福部基隆醫院中庭碰面。

埋伏警員、偵查隊員見32歲謝姓車手現身時，立即上前將他逮捕，並在謝男身上扣得1支IPONE手機及虛擬貨幣買賣合約書。

據指出，謝男供稱，他是兼職幣商，投資泰達幣，收到林男現金後，會代替林男投資。警訊後，將謝男依詐欺罪嫌移送法辦，並擴大溯源追緝詐團幕後首腦。

延平街派出所長傅雄麟指出，近來，詐團利用虛擬貨幣行騙，多利用被害人不懂虛擬貨幣獲利或投資機制，行騙被害人，因此呼籲，民眾對自己都不懂的投資管道，千萬別亂投資，若遇到類似詐騙手法，可撥打165或直接報警，以維護自身權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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