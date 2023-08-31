陸軍上校向德恩簽「投降誓約書」 二審改口不認罪法院延押

時任陸軍第八軍團指揮部作戰處上校副處長向德恩（右），被協助中國發展共諜組織的邵維強（左）吸收成為共諜。（資料照）

2023/08/31 20:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍步兵訓練指揮部前作戰研究發展室上校主任研究官向德恩（在押、已免職）被對岸吸收後，簽署「投降誓約書」，涉嫌收受56萬報酬，一審高雄地院以他坦承犯行，判7年半徒刑，被告與檢方都上訴，高等法院高雄分院今天辯論終結，向德恩卻改口不認罪，法官定9月21日宣判，並認為他有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

據了解，2019年10月間，陸軍上校向德恩，被自稱媒體高層的邵維強（涉及國安法、行賄罪案由金門地檢署偵辦）吸收後，在隔年元月簽下「投降誓約書」，涉嫌收取每月4萬元，總計56萬元報酬。

請繼續往下閱讀...

高雄地院審酌他坦承犯行，並繳回56萬元，依違反貪污治罪條例罪，判處有期徒刑7年6月，褫奪公權4年，他不服上訴，檢方則認為量刑太輕也上訴，要求從重改判，始能產生遏阻效果。

高雄高分院今天上午提訊他開辯論庭，他的親友多人到庭聆聽，向男應訊時卻改口，否認犯行，庭訊在中午1點多結束，合議庭法官定9月21日上午10點宣判，向男則要求屆時出庭聽判。

此外，向男因羈押期限將屆，承辦法官認為他涉案情節重大，所犯之罪最輕本刑5年以上，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法