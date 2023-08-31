新竹南寮集體霸凌少女 警連夜帶回11人

被害少女遭公然凌辱。（取材自網路）

2023/08/31 09:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕殘忍集體霸凌再現！網路上流傳一段影片，一名女學生疑因與人發生財務糾紛，29日在新竹南寮漁港被一群未成年男女包圍、嗆聲辱罵，強脫上衣，並連續狠踹、摑掌、拉頭髮，甚至恐嚇把她送去特種行業，引起輿論譁然；新竹市警方連夜偵辦，將4名動手少女、3名在場拍攝者、圍觀助勢者及證人共11人查緝到案。

新竹南寮漁港29日晚間發生霸凌案件，遭霸凌的女學生疑與同學有財務糾紛，向朋友借一件價值不到500元的吊帶褲，卻遭友人指控將吊帶褲弄壞，最後要求賠償，但女學生還不出錢，因此被找麻煩，雙方29日晚間約在新竹南寮漁港，且人越來越多，雙方最後因口角導致衝突發生。

請繼續往下閱讀...

影片中，只見圍觀男女邊嘻笑邊罵髒話，兩名女生則不斷對被害女學生摑掌、狠踹，甚至強拉扯頭髮，還將其上衣脫掉，一旁還有人高喊「不要打頭」，遭施暴的女學生則低頭不語，神情痛苦，令人不忍卒睹。

警方獲報立即展開偵辦，連夜將4名涉案動手少女、3名現場拍攝錄影者、在場圍觀助勢者及證人共計11人查緝到案，全案依兒少性剝削、刑法聚眾鬥毆、恐嚇及傷害罪，移送新竹地檢署及新竹地方法院少年法庭偵辦審理。

警方同時呼籲，社會大眾勿轉傳相關霸凌影片，以免觸犯兒童及少年性剝削防制條例第38條。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法