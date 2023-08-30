騎車參加普渡遭路樹壓死 家屬對北市府提告過失致死

北市中山北路1段發生路樹壓死人意外，警方圍起封鎖線。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/30 18:01

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〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山北路1段近中午發生路樹壓死人意外，正巧騎機車經過的67歲林姓男子被10公尺高的路樹砸到，頭部重創送醫不治，家屬得知噩耗趕往醫院及派出所，表示無法接受家人就這樣不見了，要追究責任，已向警方提告台北市政府涉及過失致死罪。

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據了解，林男早上是從新北市新店區住處，騎車到北市中山區的親戚家要一起普渡拜拜，沒想到行經該處遭遇橫禍，林男家住桃園的女兒下午趕到派出所，無法接受事實，表示要追究責任並提告，目前負責管理路樹的台北市政府工務局公園路燈工程管理處，已派員到警局製作筆錄。

據指出，受蘇拉颱風外圍環流影響，北市上午雖沒下雨，但時有一陣陣的強風，當時林男是從新店騎機車到北市中山區找友人，行經中山北路1段時不幸發生意外，警方初步檢視樹幹周遭，暫無發現人為等外力因素，究竟是否是強風或疏於照顧造成憾事，檢警還要釐清。

監視器畫面拍下，當時車流相當多，人行道上的路樹沒有任何徵兆，突然直接折斷橫倒在慢車道，甚至橫跨至快車道，壓到剛好經過的林男，後方其他駕駛見狀緊急煞停，才避免意外。

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