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首頁　>　社會

不滿鄰居經常製造噪音 北市小黃運將6刀刺死他

嫌犯被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

嫌犯被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/30 17:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕64歲李姓計程車司機，平時和妻子住在台北市西昌街一處民宅，他不滿隔壁鄰居、57歲許姓男子經常在住家內發出莫名噪音，雙方為此結下樑子。今天清晨6時許，李男外出時恰好遇到許男，兩人為了噪音問題再起口角；李稱許拿棍子攻擊他，他為了自保拿起隨身攜帶的刀械反擊，意外將許殺死，警方訊後將李依殺人罪嫌送辦。

警方調查，李男平時和妻子一起住在台北市西昌街，兩人在當地住了20多年，約在2年多年，許姓男子搬到李男住家隔壁，李男不滿許男經常在住處內發出噪音，經常聽到捶打牆壁的噪音，雙方多次為此吵架，甚至還有過一次報警紀錄。

今天清晨6時許，李男正要外出時，恰好在住處外與許男巧遇，兩人再次為了噪音問題起糾紛，進而大打出手。李男聲稱，許當時忽然拿出棍子攻擊他，他為了防身，拿出一把隨身攜帶的刀械反擊，混亂中反而將許男刺死。

警方說，李男發現許男倒臥血泊中失去動靜，嚇得攔下路過的巡邏員警，告訴員警自己不慎誤傷許男。員警通報救護人員到場，救護人員對許施作心肺復甦術急救，但送醫後仍傷重不治。

據了解，許男身上有多處刀傷，傷勢集中在胸腔與腹部，至少有6處明顯穿刺傷。警方除了將李依殺人罪嫌送辦，也將進一步深入釐清案情。

嫌犯半路上遇到警方攔下自首。（記者劉慶侯翻攝）

嫌犯半路上遇到警方攔下自首。（記者劉慶侯翻攝）

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