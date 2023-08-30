國有林班地採藥草治病 同居男女下場曝

警方查扣2人在國有林班地採剪收集的猴板凳、桑黃、穗花蛇菰（俗稱山狗鞭）、伏牛花、側耳等藥草。（警方提供）

2023/08/30 10:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕張姓男子與同居人黃姓女子，在苗栗縣泰安鄉國有林班地內，採集了桑黃、山狗鞭、伏牛花等價值3000元的藥草，稱要帶回熬煮治療黃女心臟等病症，被保七總隊第五大隊員警查獲送法辦。案經苗栗地方法院審理，認2人犯竊取森林副產物罪，各處6個月徒刑、併科50萬元罰金，但審酌2人犯罪情節及始終坦承不諱等情狀，均宣告緩刑2年。

張男與黃女於2021年9月20日午後，在苗栗縣泰安鄉樂山林道0.4公里處、1.2公里處、1.4公里處的國有林事業區林班地，採剪收集了猴板凳、桑黃、穗花蛇菰（俗稱山狗鞭）、伏牛花、側耳等藥草，於開車下山時，在泰安鄉樂山林道0.9公里處，被保七第五大隊員警攔檢查獲。

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張男、黃女供稱為了治療黃女心臟等病症，所以前往採取藥草食用，經警調查，2人所取之國有林班地內森林副產物，價值共3000元，訊後依違反森林法將2人送辦，由苗栗地方檢察署向苗栗地院聲請簡易判決處刑。

法官審理，認2人共同竊取森林副產物之草類、菌類，破壞森林資源，對於國土保安、水土保持、林產經濟等造成負面影響，依竊取森林副產物罪，各處6個月徒刑、併科50萬元罰金。

但法官考量2人竊得之森林副產物價值尚非甚鉅且已發還，加上2人始終坦承犯行，且均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等一切情狀，給予自新機會，宣告緩刑2年。

警方查扣2人在國有林班地採剪收集的猴板凳等藥草。（警方提供）

張姓男子與同居人黃姓女子，在苗栗縣泰安鄉國有林班地內，採集了桑黃、山狗鞭、伏牛花等價值3000元的藥草，稱要帶回熬煮治療黃女心臟等病症，被保七總隊第五大隊員警查獲送法辦。（警方提供）

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