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    盜伐復興區肖楠等一級珍貴木 山老鼠集團被訴 最重處10年6月刑

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/01/21 18:52

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署、警政署保安警察第七總隊第五大隊、大溪警分局及林務局，聯手破獲盜伐復興區國有林班地的山老鼠集團，逮捕李姓男子等10名成員，查扣上萬公斤、價值逾2千萬元肖楠、扁柏、紅檜等木材，桃檢今天偵結依「森林法」竊取主產物為貴重木罪嫌提起公訴，最重可處10年6個月徒刑，併科贓額10倍至20倍以下罰金，另聲請沒收李男等人不法犯罪所得及作案用手機、機具。

    檢方指出，該集團以盜伐、收購到銷贓分工模式，犯案時間從去年2月至7月間，先由張男等8名成員分批前往復興區國有林班地，盜伐肖楠等一級珍貴木並揹負下山後，由李男以每公斤200到400元不等價格收購，再以每公斤300元至400元不等價格，轉賣給於新北市三峽區開設藝品店的張姓業者。

    檢方指出，去年4月接獲山老鼠集團橫行情資，隨即指派民生犯罪專組檢察官陳寧君指揮警方組成專案小組偵辦，在林務局新竹林區管理處協助下，陸續追查出盜伐集團成員，並於去年9月15 日執行搜索，在張男三峽藝品店查扣肖楠25塊，李男大溪頭寮廠房扣得大量肖楠、扁柏、紅檜等共202件，及犯罪用機具、行動電話等證物，查扣木材總重1萬1147.375公斤、價值約2002萬7393元，目前交由新竹林管處大溪、烏來工作站代為保管，並向法院聲押其中9名成員獲准。

    檢方今天偵結全案，依「森林法」竊取主產物為貴重木罪嫌將李男等10人起訴。

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    山老鼠集團涉嫌盜伐復興區國有林班地一級珍貴木，桃檢指揮警方、林務局組成專案小組蒐證，陸續逮捕10名集團成員。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警搜索時扣得大量肖楠等一級珍貴木。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警搜索時扣得大量肖楠等一級珍貴木。（記者鄭淑婷翻攝）

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