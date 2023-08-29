影片曝光！外國人遊花東遭遇「球棒隊」 路怒男飆國罵：沒被揍過？

外國遊客在花東遭遇「球棒隊」的行車紀錄器畫面曝光。（圖翻攝自記者爆料網）

2023/08/29 21:26

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〔即時新聞／綜合報導〕近日有外國遊客來台觀光遭遇「球棒隊」恐嚇，引發台灣網路熱議，而事發當下的行車紀錄器畫面今天（29日）曝光，可以看到一名男子逼車後煞停，持球棍下車對著外國遊客一頓臭罵，所幸沒有直接做出攻擊行為。

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一名外國網友27日在美國知名論壇「Reddit」發文表示，自己近日在台灣旅遊，與朋友騎機車從台東到花蓮的路上，遭遇一輛白色皮卡車逼車，於是他們按了喇叭，不料對方因此不爽攔住他們，駕駛拿著一根金屬球棒下車恐嚇他們，讓原PO不禁疑問「這種行為在台灣正常嗎？」

而今當事外國遊客提供當天的行車影像，長約一分鐘的影片可以看到當事人與女性友人騎車在外線道，一輛白色皮卡從內線道突然右切變換車道，由於離當事人太近，他才會按喇叭示警，沒想到駕駛卻犯路怒症，拿球棒下車怒氣沖沖質問「按什麼喇叭」，並指控當事人對自己比中指「你在嗶什麼？嗶什麼？X你媽嗶咧！他剛剛對我比這樣捏（做出比中指手勢）！X你X機X！沒被揍過是不是？」

據悉，這名外國遊客與女性友人後來去警局報案，本來是不打算提告，但路怒症駕駛稱雙方爭吵過程中，外國人對他比中指，因此要告外國人侮辱。女性友人表示，他們都有行車記錄器，如果對方真要提告，他們也會提供影片指控對方恐嚇。

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