im.B吸金案凸顯「P2P」管控不足 北檢：央行早示警應以此案為鑑

im.B主嫌曾耀鋒（中）。（資料照）

2023/08/29 17:33

〔記者錢利忠／台北報導〕有四海幫背景的槍砲通緝犯曾耀鋒，改名曾國緯經營台灣金隆公司，以「I’m bank」（我是銀行）縮寫成立不動產借貸媒合平台「im.B」，造假債權欺騙超過4000人投資，吸金多達90億元；台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴曾男等30人，另建請主管機關應「以本案為鑑」，檢討我國對於P2P借貸平台的管控政策。

北檢指出，自2016年起至今年本案爆發為止，該集團總計吸金高達90億元，被害人遍及全台，甚至有人投入畢生積蓄，都是因為相信台灣金隆公司及業務所言，「im.B平台的債權，確實有不動產作為擔保，是合法經營之媒合平台」等話術。

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檢方表示，自2016年11月開始迄今，我國對於P2P借貸平台的管控政策，均採不直接納管，而是透過銀行業者與P2P平台進行合作與協助之自律模式，本案的發生，足以證明，以自律規範來強化管理機制的力道有限，應以本案為鑑，檢討現行自律規範不足之處。

起訴書提及，中央銀行早在2018年9月27日，即關注到部分國家對於P2P借貸平台監管不足下，國際間已衍生詐騙、挪用資金及無力償付等風險與監理問題，並撰寫「主要國家P2P借貸之發展經驗與借鏡」一文，其中提及參酌主要國家經驗，做為我國管理P2P借貸之參考，相關規範包括：設定登記、最低資本（或有形資產金額）、業者與客戶資金隔離、適當信用評等、資訊充分揭露、財務與業務申報、洗錢防制、停業與糾紛處理等內容。

檢方也就相關政策規範之不足提出質疑，如主管機關於中央銀行提出前述建議後，即積極採取應變作為，則曾耀鋒等被告，又如何能一手遮天，恣意上架假債權，以假投資人名義購買債權，誆騙投資人？

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