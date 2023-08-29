im.B吸金詐90億！主嫌曾耀鋒女友涉藏匿 幹部假結婚脫產

im.B主嫌曾耀鋒（中）。（資料照）

2023/08/29 11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒，自詡「I’m bank」（我是銀行），以此英文縮寫成立不動產借貸媒合平台「im.B」，詐騙4000多人，7年來吸金高達90億元，其中有500多名受害人提告；台北地檢署今依違反銀行法、組織犯罪防制條例、詐欺、使公務員登載不實、洗錢等5大罪，起訴主嫌曾耀鋒等30人，曾的女友張淑芬於案發初始，涉藏匿曾耀鋒的行蹤，另依藏匿人犯罪起訴。

全案目前有5人在押，包括曾耀鋒、張淑芬、大帳房顏妙真、新竹營運處處長陳振中、財務長潘志亮，北檢今日起訴之後，在押的5人將於9月1日移審台北地院。

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張淑芬明知曾耀鋒因另涉槍砲案而被通緝，為避免曾耀鋒遭查緝，還承租桃園市桃園區新埔八街的房屋，與曾耀鋒同住；去年9月，張女接受桃園市調處約談時，一度謊稱她與曾耀鋒僅短暫交往，藉以隱蔽曾耀鋒的行蹤，誤導偵辦方向，因而惹上藏匿人犯官司。

今年5月3日凌晨，張淑芬與曾耀鋒一同開車前往宜蘭藏匿期間，曾耀鋒被警方路檢攔查到酒駕，涉嫌冒名「曾頌熙」，表明拒絕酒測並同意接受行政裁罰，當晚曾耀鋒簽完罰單之後，即與張淑芬投宿宜蘭縣羅東鎮村却國際溫泉酒店；此部分，宜蘭地院日前已依偽造文書罪，判曾耀鋒3月徒刑。

曾耀鋒因涉及槍砲案被通緝，之後改名「曾國緯」，對外經營台灣金隆公司，並於案發後，偕同張淑芬將值錢的噶瑪蘭solist vinho葡萄酒原酒威士忌等百餘箱名酒、藝術品、畫作及名牌精品載往宜蘭藏放，事後由曾耀鋒出面扛罪；而該集團幹部包括帳房顏妙真、詹皇楷、黃繼億3人則從旁協助，犯後飾詞矯飾，隱匿犯罪所得，5人均被檢方求處重刑。

本案所查扣的不法所得，現金部分總計406萬6800元、銀行存款33萬3561元、市值328萬2531元的股票、土地62筆及坐落其上的建物16筆，總計公告現值約為5億6428萬2655元，加上已於偵查中變價拍賣，共賣出1916萬4700元的百餘箱噶瑪蘭solist vinho葡萄酒原酒威士忌、紅酒、藝術品、LV特製置物箱、愛馬仕等名牌包52只；均請法院沒收，不足額部分予以追徵。

該集團新竹營運處處長陳振中，為避免其財產遭求償與扣押，涉嫌於今年5月3日檢警搜索台灣金隆公司當天及隔日，持不實的離婚登記申請書辦理離婚登記，將其位於新竹市東區金山十街的房地產所有權移轉登記，藉此脫產；關於陳振中的部分，檢方另依洗錢、使公務員登載不實罪將他起訴。

另外，此案爆發之後，資深媒體人盛竹如、律師廖克明等人，也因捲入此案而被檢方偵辦；檢方查無盛竹如參與該平台運作的事證，且盛也沒有參與投資，以罪證不足為由將盛竹如不起訴；廖克明雖曾擔任台灣金隆公司法務顧問，但並未對外招攬投資，也沒宣傳該平台為合法，因此也被認定罪證不足，予以不起訴。

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