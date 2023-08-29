救護車載病患鳴笛行駛屏東戰備道與機車相撞 騎士噴飛不治

2023/08/29 15:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東戰備道目前雖有區間測速，但有緊急救護需求仍可事後撤銷，今天中午約12點40分左右，1輛從枋寮某醫院要載送心臟病患轉院的外包救護車，卻在行經戰備道東角路口時，與1名機車騎士相撞，騎士被撞得噴飛數十公尺，至於救護車則是車頭全毀，司機與隨車人員下車進行急救，不過該名騎士仍不治死亡。

據悉，這起車禍發生在約12點40分左右，當時1輛救護車鳴笛高速行駛行經枋寮戰備道與佳冬鄉東角路路口時，與該輛機車發生碰撞，該名66歲的章姓騎士當場被撞得噴飛，且人車異處，皆噴飛至距離路口數十公尺之遠，顯見高速撞擊力之強大。

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路人回報，當時曾在枋寮五岔路口處見到該輛救護車疑似載送病患，因此沿路鳴笛高速行駛，狀況看來相當緊急，未料卻在不遠處的戰備道與機車發生事故，由於戰備道路幅遠較一般道路寬，不論視線或是聲音的推測說不定可能因緊急急救過程中闖紅燈情形才不慎發生事故。

由於撞擊力強大，章翁已失去生命跡象，右側腿部整個已彎曲變形，救護車司機及隨車人員見狀，立刻下車替章翁急救進行CPR及體外去顫，不過由於車上尚有病患，該救護車公司隨後通報請它輛救護車支援後送，並同步將章翁送往枋寮醫院急救，但因受創過重，章翁已於下午經急救不治死亡。

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