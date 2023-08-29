「落選頭」范振龍剛遞補竹縣議員涉賄 改判3年2月

「落選頭」遞補議員竟涉賄選！一審以「情堪憫恕」判涉賄的范振龍緩刑，高院認定一審判決不當，撤銷改判3年2月徒刑。（資料照）

2023/08/29 13:07

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨新竹縣第二選區（湖口鄉）縣議員陳德木因涉賄選被判當選無效確定，今年5月底由「落選頭」的國民黨籍范振龍遞補當選議員，但檢方隔天即以范涉以每票現金500元或1000元行賄選民，對他提起當選無效訴訟；刑責部份，一審以范振龍坦承犯行，符合刑法第59條「情堪憫恕」的減刑事由，依選罷法的交付賄賂罪，輕判范2年、緩刑5年，但高等法院斥責范行賄選民企圖影響選舉結果，嚴重破壞選舉制度，今撤銷改判3年2月徒刑、褫奪公權4年，可上訴三審。

檢方起訴指控，范振龍為求順利當選，去年6月至10月初，請託范秉興在新竹湖口郷進行現金買票，范秉興又請范揚貴協助買票，范振龍等3人再找來范姓宗親、樁腳等7人，分別以范姓宗親1票1000元、非宗親則為500元，向有投票權的選區民眾買票。

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新竹地檢署蒐證後，去年10月24日指揮展開搜索行動，並傳喚涉案者到案，將范振龍聲押獲准。檢方偵結時，以范振龍及樁腳共10人，均涉犯選罷法第99條第1項交付賄賂罪起訴，並以范姓宗親等9名樁腳已於偵查中自白犯行，建請法院減輕其刑。

新竹地院審理認為，范振龍審理中已坦承犯行、范秉興、范揚貴等9人亦於偵查中自白，符合刑法第59條「情堪憫恕」的減刑事由，依選罷法的交付賄賂罪，今年2月輕判范振龍2年徒刑、緩刑5年，扣案的95500元賄款應沒收；范秉興1年6月、緩刑4年；范揚貴1年4月、緩刑4年，另外，3人各須支付公庫10至100萬元。其他被告亦獲緩刑。

新竹檢方不服一審判決，認為對范振龍、范秉興、范揚貴3人判刑不當，刑度太輕，提起上訴。

高院審理期間，原本新竹縣第二選區（湖口鄉）縣議員陳德木因涉賄選被判當選無效確定，「落選頭」范振龍於今年5月被遞補為新竹縣議員，檢方即於隔天對范提起民事的當選無效訴訟，正審理中。

高等法院審理檢方對范振龍3人的上訴案認為，范振龍等3人以交付賄賂方式企圖響選舉結果，行為嚴重破壞選舉制度選賢與能的良善美意，亦影響民主政治基石的建立，均無刑法第59條「情堪憫恕」減刑的適用，一審將3人均以刑法第59條酌減其刑，並不適當，因此均撤銷改判，今改判范振龍3年2月徒刑、褫奪公權4年。

至於范秉興、范揚貴，高院考量2人犯後始終坦承犯行，更如實交代買票過程，使檢調為查獲賄選的范振龍，改判范秉興1年8月、緩刑4年，繳交公庫50萬元；范揚貴1年6月、緩刑4年，繳交公庫10萬元，可上訴。

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