為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

8/25 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

8月25日今彩539頭獎開出1注，800萬獎落台中。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

8月25日今彩539頭獎開出1注，800萬獎落台中。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/25 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月25日）開獎的第112000203期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由台中市北區漢口路四段261號1樓「全聯發彩券行」開出；第112000080期大樂透、第112000203期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000203期今彩539中獎號碼為「05、11、23、30、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共212注中獎，每注可得2萬元；參獎共6650注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9745注中獎，每注可得50元。

第112000080期大樂透中獎號碼「02、10、20、31、33、46，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共29注中獎，每注可得6萬3127元；肆獎共61注中獎，每注可得1萬9293元；伍獎共1544注中獎，每注可得2000元；陸獎共1950注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1325注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7863注中獎，每注可得400元。

第112000080期49樂合彩中獎號碼為「02、10、20、31、33、46」，四合摃龜；三合共70注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2570注中獎，每注可得1250元。

第112000203期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、07、09、11、12、14、17、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共88注中獎，每注可得500元；肆獎共1140注中獎，每注可得100元。

第112000203期39樂合彩中獎號碼為「05、11、23、30、32」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8166注中獎，每注可得1125元。

第112000203期3星彩中獎號碼為「971」，正彩共6注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000203期4星彩中獎號碼為「2580」，正彩共20注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
8/25 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了
2023/08/25 21:00

8/25 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了

大北區門戶計畫 房市光明燈

剛需時代！【頤昌松琚】自住客首選
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播