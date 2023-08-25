中國客手機丟在計程車上 熱心司機從台北送到桃園

中客陳先生手機丟在計程車上，劉姓司機獲悉後立刻由台北趕到桃園，將手機送達。（警方提供）

2023/08/25 16:02

〔記者謝武雄／桃園報導〕靈鷲山水陸空大法會於本月16日至23日在桃園巨蛋舉行，來自全球各地信徒齊聚一堂，其中來自中國的陳先生昨天準備搭機返國，才發現手機丟在計程車上，請法會工作人員協助向警方求援，計程車司機獲悉後二話不說就從台北將手機送到桃園，也讓陳先生感受到台灣人深厚的人情味。

警方調查，陳先生及朋友一行4人來台參與靈鷲山水陸空大法會，入住於桃園區桃鶯路飯店，活動結束即將於昨日中午搭機離台，卻發現手機遺失，經回想應是前往法會現場掉在搭乘的計程車上，眼見時間緊迫，便委請法會工作人員協助向桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所求援。

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大樹所巡佐陳嘉文、警員鄭芳菁立即至飯店調閱監視畫面，確認該計程車抵達及離開時間點，再調閱沿線監視器畫面，過濾比對出車號後，透過計程車公司與駕駛劉先生取得聯繫，劉先生在乘客座旁門縫內發現手機，二話不說就從台北市文山區出發，迅速將手機送到大樹所內歸還失主。

失主陳先生對於員警及劉姓司機熱忱積極的協助感謝萬分，讓他對於來台旅程增添了深刻的美好回憶，也深深體會台灣人濃濃的人情味。

中客陳先生手機丟在計程車上，劉姓司機獲悉後立刻由台北趕到桃園，將手機送達。（警方提供）

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